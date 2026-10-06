"אנחנו נלחמים בשיניים": סניף עזרא יוצא למאבק

מאבק חדש מתפתח בשכונת הר חומה (חומת שמואל) בירושלים סביב אחד מסניפי תנועת הנוער "עזרא". מדריכים בסניף יפרח טוענים כי העירייה החליטה להעביר את פעילות הסניף למבנה אחר בשכונה, המרוחק לדבריהם ופחות מתאים לצרכים של החניכים, ובמקביל להעביר למבנה הקיים את סניף בני עקיבא.

לטענת המדריכים, ההחלטה התקבלה על רקע בעיות שהתעוררו סביב המבנה שבו פועל סניף בני עקיבא בשכונה. לדבריהם, במקום למצוא פתרון שייתן מענה לבעיה, הוחלט להעביר את סניף עזרא, שלטענתם אינו קשור למחלוקת, למבנה חלופי.

סניף יפרח הוא סניף ותיק של תנועת הנוער עזרא בהר חומה, שנקרא על שמו של אייל יפרח הי"ד. הסניף נחנך בשנת 2015 במעמד ראש העיר דאז ובני משפחת יפרח.

בסניף כיום פעילים בו כ-80 חניכים, כאשר חלק משמעותי מהעבודה החינוכית מתמקד בבני נוער המתמודדים עם קשיים מורכבים.

"על כל חניך יש המון קשיים" הוא אומר בשיחה עם סרוגים. "בין אם זה סמים ואלכוהול, סיגריות או קשיים נפשיים. אנחנו סניף שמיועד לזה, וכל קבוצה יש לה לפחות ארבעה-חמישה חניכים שיש איתם המון קושי".

לדבריו, דווקא בגלל אופי הפעילות, מעבר למבנה אחר עלול לפגוע באופן משמעותי בעבודה החינוכית שנבנתה במקום לאורך השנים.

"אנחנו סניף קטן, אבל על כל חניך יש המון עבודה", הוא מסביר. "על הנייר אנחנו סתם סניף עם 90 ילדים, אבל אלה ילדים ששווים לעבודה של 300".

"אנחנו נלחמים עליהם בשיניים"

המדריך מספר כי הקשר בין המדריכים לחניכים אינו מסתכם בפעילות השבועית בסניף, וכי במקרים מסוימים המדריכים נדרשים להתמודד עם מצבים מורכבים גם מחוץ לשעות הפעילות.

הוא מתאר מקרה של חניך שעזב את הסניף לאחר תקופה של חוסר יציבות, ובהמשך נקלע, לדבריו, למשבר אובדני. המדריכים ידעו כיצד לפעול ולהעניק מענה בעקבות ההיכרות הקרובה עם החניך.

"זה בדיוק מה שהסניף הזה עושה" הוא אומר "אנחנו נלחמים עליהם בשיניים".

לדבריו, המעבר למבנה החדש עלול להביא לעזיבה של חניכים שכבר נמצאים בקשר עם הסניף, ולפגוע גם ביכולת לגייס חניכים חדשים.

"הכל כבר הגיע חתום"

לדברי המדריך, המבנה החלופי שהוצע לסניף נמצא במרחק משמעותי מהמקום שבו פועל הסניף כיום, והוא אינו נמצא בסביבה שבה נמצאים בתי הספר מהם מגיעים רבים מהחניכים.

"אנחנו בתוך בית ספר ומשם אנחנו לוקחים את החניכים שלנו" הוא אומר "זה כבר אומר שלגייס עוד חניכים יהיה קשה מאוד".

לדברי המדריך, צוות הסניף קיבל את ההודעה על המעבר רק לפני כשבועיים-שלושה, אף שלטענתו התהליך מול העירייה החל זמן רב קודם לכן.

"התנועה עצמה ידעה על זה יותר מוקדם, אבל לנו, לסניף, הודיעו רק לפני שבועיים-שלושה" הוא מספר "עד שזה הגיע אלינו, הכל כבר הגיע חתום".

"אנחנו רוצים לבטל את ההחלטה"

המדריכים מספרים כי ניסו לפנות לגורמים שונים בעירייה, אך לטענתם טרם נמצא פתרון.

לדבריהם, הם פנו גם לחברי מועצת העיר ולגורמים העוסקים בתחום תנועות הנוער, אך עד כה לא הצליחו להביא לשינוי בהחלטה. "אנחנו רוצים לבטל את ההחלטה" אומר המדריך.