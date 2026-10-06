מתייחדים עם זכרם: 37 נופלים ו־266 פצועים בשומרון מה-7.10

אתר ההנצחה בשומרון ( מועצה אזורית שומרון )

במלאת שלוש שנים למתקפת השבעה באוקטובר, מועצה אזורית שומרון מרכינה ראש לזכר תושביה שנפלו, מחבקת את המשפחות השכולות ומחזקת את הפצועים ובני משפחותיהם.

בשבעה באוקטובר נפלו חמישה חיילים ואזרחים מתושבי המועצה. מאז נפלו 32 נוספים במלחמת חרבות ברזל ובפיגועי טרור בשומרון. בסך הכל איבדה המועצה 37 מתושביה מאז שבעה באוקטובר. 266 חיילים מתושבי המועצה נפצעו במלחמה. הערב (שלישי) ומחר יתקיימו ביישובי המועצה האזורית שומרון טקסי זיכרון לציון השבעה באוקטובר. תושבי היישובים יתכנסו יחד לזכור את הנופלים והנרצחים, להתייחד עם זכרם, לחבק את המשפחות השכולות ולחזק את הפצועים ובני משפחותיהם.

עוד באותו נושא שלוש שנים ל-7 באוקטובר: מדריך השידורים והטקסים אפרת קרסנר

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר: "למשפחות השכולות היקרות שלנו, אין מילים שיכולות למלא את החלל שהותירו יקיריכן. ביום הזה, ובכל יום בשנה, אנחנו איתכן. הנופלים הם חלק מאיתנו, מהיישובים שלנו ומסיפורו של עם ישראל. נמשיך להזכיר את שמותיהם, לספר את סיפורם ולחנך לאור הערכים שהותירו אחריהם".

"לפצועים ולבני משפחותיהם, המתמודדים עם דרך ארוכה ולעיתים קשה, אני מבקש לומר: אנחנו לצדכם. הגבורה שלכם נמשכת גם בשיקום, במאמצים ובצעדים הקטנים של כל יום" הוסיף. "לא נשכח את צוואתם ואת מורשתם של הנופלים. נבנה עוד יותר את השומרון ואת מדינת ישראל, למענם ולמען הדורות הבאים. מתוך הכאב נמשיך לחזק את הקהילות ולהוסיף חיים. השומרון כולו מחבק אתכם, ונמשיך ללכת יחד, גם כשהדרך קשה".