ויראלי ומסוכן: הנגיפים שעשויים להפוך לאיום הביטחוני הבא

בדיקות מעבדה לבידוד נגיפים ( יוסי זליגר/(פלאש90) )

הדיווח המדאיג מרוסיה בדבר חשש להתפרצות של מחלת "הדבר השחור" (הנגרמת על ידי נגיף חיידק טפיל בשם Yersinia pestis) החזירו לתודעה הציבורית בגל סוחף של בהלה את החשש ממגפות היסטוריות ומלוחמה ביולוגית מסוכנת. "הדבר השחור", שבעבר מחק שליש מאוכלוסיית אירופה, הוא דוגמה קלאסית לגורם ביולוגי מבודד במעבדה שטומן בחובו פוטנציאל הרסני ויכולת הדבקה מהירה. לצדו קיימים נגיפים וחיידקים קטלניים נוספים, הגורמים למחלת קדחת דימומית (שמקורה בחשיפה לנגיפים "מרבורג" או "אבולה"), ובידיים הלא נכונות עלולים לעבור הנדסה גנטית שתהפוך אותם עמידים לחיסון ולנשק לפגיעה המונית וקטלנית בבני אדם.

נגיפים לא ידועים ומסוכנים ( (צילום: שאטרסטוק) )

האיום הקטלני הנסתר

מעבר לאיומים המוכרים שכבר גרמו מחלות קשות בעבר בשל נגיפים כמו פוליו, זנים שונים של סרטן ומחוללי מחלות עור זיהומיות וכמובן נגיף COVID-19 (קורונה),קיימים במעבדות ובמקררים נגיפים פחות מוכרים לציבור הרחב אך מעוררי דאגה גדולה בקרב גורמי המודיעין מחשש שיגנבו וימכרו לארגוני טרור:

נגיף ניפה (Nipah): עובר מעטלפים לבני אדם וגורם לדלקת מוח קטלנית עם אחוזי תמותה של עד 75%.

עובר מעטלפים לבני אדם וגורם לדלקת מוח קטלנית עם אחוזי תמותה של עד 75%. נגיף לסה (Lassa): נפוץ במערב אפריקה, מועבר על ידי מכרסמים וגורם לקדחת קשה ולפגיעה רב-מערכתית מהירה.

נפוץ במערב אפריקה, מועבר על ידי מכרסמים וגורם לקדחת קשה ולפגיעה רב-מערכתית מהירה. נגיף הנדרה (Hendra): נגיף נדיר וקטלני במיוחד המועבר מעטלפי פירות לסוסים ומנם לבני אדם, ומביא לקריסת מערכות חיוניות בגוף ובראשן מערכת הנשימה והמוח.

נגיף נדיר וקטלני במיוחד המועבר מעטלפי פירות לסוסים ומנם לבני אדם, ומביא לקריסת מערכות חיוניות בגוף ובראשן מערכת הנשימה והמוח. קדחת קרים-קונגו הדימומית (CCHF): נגיף המועבר בעיקר על ידי קרציות קטנות במיוחד עם סכנה גדולה הגורם לדימומים פנימיים קשים עם תמותה מוערכת בשיעור של כ-30%.

נגיף המועבר בעיקר על ידי קרציות קטנות במיוחד עם סכנה גדולה הגורם לדימומים פנימיים קשים עם תמותה מוערכת בשיעור של כ-30%. נגיף צ'אפארה (Chapare): נגיף דרום-אמריקאי נדיר ממשפחת הארנה-ווירוסים, הגורם לחום דימומי ועלול לעבור בין בני אדם במגע או בריר (יריקה).

היעדר חיסון נפוץ או טיפול יעיל לרוב הנגיפים הללו הופך אותם לנשק יום-הדין פוטנציאלי, שכן הפצה מבוקרת שלהם במרכזי אוכלוסייה עלולה לגרום לקריסה מהירה של מערכות הבריאות ותשתיות חיוניות.

מחקר נגיפי והתגוננות מפני זיהומים מסוכנים ( יונתן זינדל/פלאש90/ שאטרסטוק )

אבולה זה נשק

גם בישראל האיום הנגיפי אינו תיאורטי בלבד: לאחרונה התגלו בארץ מספר מקרים בודדים של חשד להידבקות בנגיף "אבולה" בעיקר לנוסעים שחזרו מאזורי תחלואה באפריקה ואושפזו בבידוד עד קבלת תוצאות הבדיקות השוללות את החשיפה לנגיף המסוכן.

"אבולה" נחשב לאחד מהגורמים המאיימים והקטלניים ביותר המוכרים למדע בשל היותו מחולל קדחת דימומית קשה המובילה לקריסת מערכות רב-איברית ושיעורי תמותה של בין 50% ל-90% מהנדבקים.

הסכנה הטמונה בנגיף אינה רק בקטלניות הקיצונית שלו, אלא גם בהעברתו בקלות באמצעות מגע ישיר או רירי מאדם לאדם, מה שהופך כל זליגה שלו מחוץ לאזורי ההתפרצות הטבעיים לסכנה בריאותית וביטחונית ברמת "כוננות אדומה" שיש למנוע עוד לפני התרחשותה.

בדיקת קורונה ( (צילום: יוסי אלוני / פלאש90) )

לזכור את הקורונה

התפרצות מגפת הקורונה (COVID-19), שעדיין נוכחת בחיינו בגרסאות וזנים משתנים אך הוחלשה משמעותית,, הוכיחה לעולם עד כמה המרקם הגלובלי שביר ופגיע מפני מחלות מדבקות.

המגפה הגדולה האחרונה, שהכתה את העולם בהפתעה גמורה הבהירה כי כדי לשתק מדינות, לגדוע שרשראות אספקה ולגבות מחיר דמים כבד, לא חייבים להשתמש בטילים או בכימיקלים מתקדמים או מעובדים מעבדתית.

הלקח המרכזי מאירועי העבר וההווה הוא חד וברור: לא רק נשק גרעיני או כימי מהווה איום קיומי על האנושות. במציאות המודרנית, גם חיידק או נגיף זעיר שאינו נראה בעין רגילה יכולים להפוך לפצצה קטלנית והרסנית במיוחד שחובה לנטרל הרבה לפני האיום להשתמש בה.