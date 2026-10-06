צרפת בוערת: מעל 6,000 עצורים מתחילת המחאות

שבוע אחרי תחילת "מרד התלמידים" בצרפת, עשרות אלפי מפגינים יצאו היום (שלישי) ל"יום הזעם", במהלכו נערכו צעדות מחאה בערים רבות ברחבי המדינה. עימותים נרשמו בין המוחים לשוטרים בחלק מהערים, ביניהם שטרסבורג, ליון וקאן, כשדווח כי השוטרים השתמשו בגז מדמיע נגד המפגינים.

למרות שההפגנות פרצו ביום שני שעבר לכאורה במחאה נגד הזנחת התשתיות בבתי הספר, הצפיפות בכיתות והמחסור במורים, ההתפרעויות - שנרשמו בעיקר בפרברים עניים ואזורים שבהם מתגוררים מהגרים רבים - שיקפו גם את המתיחות הפוליטית והחברתית בצרפת. רבים האשימו את מפלגת "צרפת הבלתי כנועה" של מנהיג השמאל הרדיקלי זא'ן לוק מלנשון בהסתה לאלימות ועידוד הפרעות, בעוד שמלנשון עצמו הכחיש את הטענות והאשים את המשטרה בהפעלת אלימות קשה נגד התלמידים.

בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות נראו בין היתר תלמידים שהשחיתו כנסייה במחוז ונדי, כשהם צועקים ושרים שירים המזכירים פיגועי טרור ומחבלים צרפתים שביצעו אותם - בראשם הטבח במועדון הבטקלאן ב-2016. תיעוד נוסף הראה מפגיעים רעולי פנים בעיר אנטיב אשר יידו אבנים לעבר שוטרים והניפו דגלי מרוקו.