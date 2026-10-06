ביטוח לאומי בהודעה משמחת: אלפי שקלים ישר לחשבון

( שאטרסטוק )

עם כניסתו של חודש אוקטובר 2026, במוסד לביטוח לאומי מעדכנים את הציבור בלוח התשלומים והדיווחים החודשי. בשונה מחודש ספטמבר, שבו הוקדמו קצבאות מרובות בשל תקופת החגים, החודש ישובו מועדי התשלומים לסדרם הרגיל והקבוע.

גל התשלומים הראשון ייפתח ביום שני, ה-12 באוקטובר, אז יזוכו חשבונותיהם של הזכאים לקצבאות דמי אבטלה והבטחת הכנסה. ימים ספורים לאחר מכן, ביום שלישי ה-20 באוקטובר, תשולם קצבת הילדים, כאשר סכום הבסיס עבור ילד ראשון עומד כיום על כ-169 שקלים. המועד המרכזי של החודש נקבע ליום רביעי, ה-28 באוקטובר, אז יועברו הקצבאות ארוכות המועד, ובהן קצבת נכות כללית, אזרח ותיק, סיעוד, שאירים וגמלת ילד נכה. נזכיר כי בשנת 2026 גובה קצבת נכות כללית מלאה ליחיד עומד על 4,711 שקלים בחודש, ואילו קצבת אזרח ותיק בסיסית ליחיד עומדת על 1,838 שקלים, ויכולה להגיע לעד כ-2,757 שקלים כולל תוספת ותק מרבית.

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מלבד מועדי קבלת הכספים, בביטוח הלאומי מזכירים תאריך יעד חשוב נוסף עבור מעסיקים, עצמאים ומי שאינם עובדים. יום חמישי, ה-15 באוקטובר, הוא המועד האחרון לחובת הדיווח והתשלום של דמי הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות, כולל התשלום הרבעוני עבור מי שאינו עובד. במוסד ממליצים להיערך מראש ולהסדיר את הדיווחים בזמן.