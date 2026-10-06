ברוך דיין האמת: גיבור גבעת התחמושת יקי חץ הלך לעולמו

יעקב (יקי) חץ ז"ל, מגיבורי הקרב על גבעת התחמושת במלחמת ששת הימים, מעוטר עיטור העוז וחתן פרס ביטחון ישראל, הלך לעולמו. חץ, שהיה במשך עשרות שנים מזוהה עם מורשת הקרב לשחרור ירושלים, היה גם איש פיתוח ביטחוני ברפאל ובשנת 2017 השיא משואה בטקס יום העצמאות ה-69 למדינת ישראל.

נטל את הפיקוד תחת אש

חץ, אז בן 21 ולוחם בגדוד 66 של חטיבת הצנחנים, השתתף בקרב הקשה על גבעת התחמושת במהלך מלחמת ששת הימים. לאחר שמפקד המחלקה שלו, יורם אלישיב, נפגע במהלך הלחימה, נטל חץ את הפיקוד על הכוח והמשיך להוביל את חבריו תחת אש כבדה. על תפקודו ואומץ לבו בקרב הוענק לו עיטור העוז.

שש שנים לאחר מכן השתתף גם במלחמת יום הכיפורים. כעבור כ-40 שנה הוענק לו אות הערכה מיוחד על לחימתו באזור החווה הסינית ועל הצלת פצועים בשטח תוך סיכון חייו.

מהקרב לפיתוח הביטחוני

גם לאחר שסיים את שירותו הצבאי המשיך חץ לעסוק בביטחון המדינה. במסגרת עבודתו ברפאל היה שותף לאורך השנים לפיתוח מערכות לחימה מתקדמות, ובשנת 1982 זכה בפרס ביטחון ישראל.

בין היתר, הגה את הרעיון שהוביל לפיתוח מערכת "מעוז" - רחפן תקיפה מתקדם המיועד ללוחמים בשטח. לדבריו לאורך השנים, הרעיון צמח בין היתר מתוך החוויות שעבר בגבעת התחמושת והרצון להעניק לדורות הבאים של הלוחמים יכולות שלא עמדו לרשותו ולרשות חבריו בקרב ב-1967.

בשנת 2017 זכה לכבוד נוסף, כשנבחר להשיא משואה בטקס הממלכתי לציון יום העצמאות ה-69 של מדינת ישראל.

"היה הרבה מעבר ללוחם ולגיבור ישראל"

לצד פעילותו הצבאית והביטחונית, הקדיש חץ חלק ניכר מחייו להנצחת מורשת הקרב ולסיפורם של לוחמי ירושלים. הוא נפגש עם צעירים וסיפר על חבריו לנשק ועל הקרבות שבהם השתתף, ובשנת 2023 פרסם את ספרו האוטוביוגרפי "טבילת אש".

סיפורו מונצח גם במוזיאון ששת הימים בגבעת התחמושת, שם נפרדו ממנו היום בכאב.

מנחם לנדאו, יו"ר מועצת המנהלים של גבעת התחמושת, ספד לו: "יקי חץ היה חלק בלתי נפרד מגבעת התחמושת - לא רק כאחד מגיבורי הקרב לשחרור ירושלים ולאיחודה, אלא כאדם שהקדיש את חייו לעשייה, ליצירה ולהנחלת המורשת לדורות הבאים".

עוד הוסיף: "עבורנו הוא היה הרבה מעבר ללוחם ולגיבור ישראל - הוא היה בן בית, שותף לדרך וחבר יקר. סיפור גבורתו מונצח במוזיאון ששת הימים בגבעה, אך מורשתו חיה הרבה מעבר לכותלי המוזיאון".

בגבעת התחמושת מסרו כי הם "מרכינים ראש עם פטירתו, משתתפים בצער המשפחה ונפרדים בכאב מאדם יוצא דופן, ששילב בחייו גבורה, צניעות, יצירתיות ומחויבות עמוקה למדינת ישראל ולדורות הבאים".

יהי זכרו ברוך.