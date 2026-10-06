אביה של היימנוט קסאו בעדכון לציבור: "זהו יום קשה"

אחרי מאבק של יותר מחמישה חודשים מול הרשויות, הוקם היום (שלישי) מאהל המאבק של משפחת קסאו למען הילדה היימנוט קסאו, שמקום הימצאה אינו נודע מזה חודשים ארוכים. הקמת המאהל יצאה לפועל תודות לסיוע נרחב מצד אזרחי ישראל ותושבי ירושלים, לצד גורמי ציבור ובהם חברות הכנסת פנינה תמנו שטה, מירב כהן ורוני מלכאי, סגן ראש עיריית ירושלים יוסף חביליו, ועורכי הדין מהאגודה לזכויות האזרח שייצגו את המשפחה מול העירייה.

הקמת המאהל מתרחשת דווקא בימים שבהם מציינים שלוש שנים לאירועי השבעה באוקטובר, עובדה המעצימה את הכאב והשכול המלווים את המשפחה.

טספיה קסאו, אביה של היימנוט, ביקש למסור דברים נוקבים ומרגשים מתוך המאהל: "זהו יום קשה, יום בו אנחנו זוכרים את הנרצחים והנופלים. אנחנו בימים מאוד קשים עבור עם ישראל, עבור מי שמחר יציינו שלוש שנים לחטיפתם והוחזרו, ומי שהוחזרו ללא רוח חיים. אלו ימים שבהם אנו אבלים וכואבים את כל מי שנרצחו ואת כל אנשי ונשות הביטחון, החיילים והחיילות שנפלו, זהו יום קשה יום בו אנחנו זוכרים אותם. אני מאחל החלמה שלמה למי שחזרו ומאחל שהזיכרון של אלו שלא חזרו בחיים זכרונם לברכה. טוב שבאו לקבורה באדמתם".

האב הכואב המשיך וקרא לציבור הרחב לא לשכוח את בתו: "עכשיו יש חטופה אחת שנותרה בלי שנדע מה עולה בגורלה, הבת שלי היימנוט. אנחנו רוצים שתזכרו אותה ותתפללו שהיא תשוב למשפחתה. בנוסף אנחנו צריכים לעשות הכל כדי שאירועים כאלה לא יחזרו על עצמם. היום הקמנו אוהל מחאה ואנחנו מזמינים את עם ישראל לבוא ולפקוד את האוהל, לפגוש אותנו ולשמוע על היימנוט, להתפלל, לחבק ולתמוך ולקוות לימים של ביטחון מאויבינו מבחוץ ומבפנים".