רעידת אדמה בהוליווד: שתי ענקיות הקולנוע הפכו לחברה אחת

זה רשמי: שתיים מהאימפריות הגדולות בהוליווד הופכות לאחת. Paramount Skydance השלימה היום (שלישי) את רכישת Warner Bros. Discovery, בעסקת ענק בשווי של כ־110 מיליארד דולר. החברה המאוחדת תפעל מעתה תחת השם Skydance.

בראש ענקית הבידור החדשה יעמוד דייוויד אליסון, שיכהן כיו"ר ומנכ"ל, ולצדו ינון קרייז, לשעבר מנכ"ל Mattel, שמונה למנכ"ל משותף. עם השלמת העסקה מתחילות מניות החברה החדשה להיסחר בבורסת ניו יורק תחת הסימול SKYD.

מהארי פוטר ועד משימה בלתי אפשרית

העסקה יוצרת את אחת מחברות המדיה והבידור הגדולות בעולם, ומרכזת תחת אותה קורת גג שורה כמעט בלתי נתפסת של מותגים. מצד אחד נמצאים Paramount Pictures, CBS, Paramount+, Nickelodeon וזיכיונות כמו "משימה בלתי אפשרית", "טופ גאן" ו"בובספוג"; ומהצד השני Warner Bros., HBO, HBO Max, CNN ומותגים כמו "הארי פוטר", "משחקי הכס" ויקום DC.

למרות שהחברה האם תיקרא Skydance, המותגים Paramount ו-Warner Bros. לא צפויים להיעלם. אליסון הסביר לקראת השלמת העסקה כי הבחירה בשם החדש נועדה להעניק לחברה המאוחדת זהות משלה, תוך השארת המותגים המוכרים בחזית.