רעידת אדמה בהוליווד: שתי ענקיות הקולנוע הפכו לחברה אחת

זה רשמי: שתיים מהאימפריות הגדולות בהוליווד הופכות לאחת. Paramount Skydance השלימה היום (שלישי) את רכישת Warner Bros. Discovery, בעסקת ענק בשווי של כ־110 מיליארד דולר. החברה המאוחדת תפעל מעתה תחת השם Skydance.
בראש ענקית הבידור החדשה יעמוד דייוויד אליסון, שיכהן כיו"ר ומנכ"ל, ולצדו ינון קרייז, לשעבר מנכ"ל Mattel, שמונה למנכ"ל משותף. עם השלמת העסקה מתחילות מניות החברה החדשה להיסחר בבורסת ניו יורק תחת הסימול SKYD.
מהארי פוטר ועד משימה בלתי אפשרית
העסקה יוצרת את אחת מחברות המדיה והבידור הגדולות בעולם, ומרכזת תחת אותה קורת גג שורה כמעט בלתי נתפסת של מותגים. מצד אחד נמצאים Paramount Pictures, CBS, Paramount+, Nickelodeon וזיכיונות כמו "משימה בלתי אפשרית", "טופ גאן" ו"בובספוג"; ומהצד השני Warner Bros., HBO, HBO Max, CNN ומותגים כמו "הארי פוטר", "משחקי הכס" ויקום DC.
למרות שהחברה האם תיקרא Skydance, המותגים Paramount ו-Warner Bros. לא צפויים להיעלם. אליסון הסביר לקראת השלמת העסקה כי הבחירה בשם החדש נועדה להעניק לחברה המאוחדת זהות משלה, תוך השארת המותגים המוכרים בחזית.
עסקה ששינתה את מפת הוליווד
השלמת המיזוג מגיעה לאחר חודשים של הליכים רגולטוריים ומשפטיים. העסקה, שהוכרזה בפברואר, העריכה את Warner Bros. Discovery בכ-81 מיליארד דולר במונחי שווי מניות ובכ-110 מיליארד דולר בשווי פעילות כולל חוב.
כעת ניצב בפני Skydance האתגר הגדול באמת: לחבר בין שתי אימפריות בידור עצומות, בתקופה שבה אולפני הוליווד מתמודדים עם התחרות הגוברת בשוק הסטרימינג. החברה כבר הציבה יעד לחיסכון של יותר מ-6 מיליארד דולר באמצעות שילוב טכנולוגיות והתייעלות בפעילות.
עם השלמת העסקה, כמה מהמותגים והזיכיונות הגדולים ביותר בתעשיית הבידור נמצאים כעת, לראשונה, תחת אותה חברה.