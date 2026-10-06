לקראת ה-7.10: המטה לביטחון לאומי באזהרה חמורה לישראלים

המטה לביטחון לאומי המעריך את רמות הסיכון לאזרחים ישראלים בעולם, מפרסם כעת אזהרה חמורה לקראת תאריך השביעי באוקטובר, והחשש מניסיונות מוגברים לבצע פיגועים בהשראת תאריך הטבח.

על פי האזהרה שפורסמה על ידי המטה לביטחון לאומי והמל"ל, קיים סיכון ממשי ומוגבר של ניסיונות להוציא לפועל פיגועים ברחבי שורה של יעדים בעולם, בעקבות הרצון להדהד את התאריך של הטבח בדרום בעזרה פיגועי חיקוי.

מהמטה נמסר כי "קיים סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע נגד ישראלים ויהודים בחו"ל, לצד הפגנות והפרות סדר. ארגוני הטרור, ובראשם איראן ושלוחיה, חמאס וגורמי הג'יהאד העולמי, רואים במועד זה נקודת ציון משמעותית".

במסגרת האזהרה, סיפקו במשרד ראש הממשלה צעדים להגברת הביטחון ולצמצום הסיכוי להיפגע ואיסורי מסע למדינות מסוימות, ממשרד ראש הממשלה נמסר כי הציבור מתבקש:

* להימנע מפרסום מוקדם ברשתות חברתיות אודות תנועות בחו"ל.

* להימנע מהגעה ליעדים באזהרת מסע ברמה 4: ירדן, קטר, סומלילנד ומצרים, כולל חצי האי סיני.

* ביעדים ברמה 3, לצמצם דיבור בעברית במקומות הומי אדם.

* להתרחק מהפגנות ומהתקהלויות.

* לא להעלות לרשתות החברתיות תכנים המעידים על שירות בכוחות הביטחון.

* בחירום, לפנות תחילה לכוחות הביטחון המקומיים.