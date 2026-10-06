דווקא הוא: האפליקציה ש"נוכל הטינדר" מתכנן להשיק

מי שהפך לאחד הנוכלים המפורסמים בעולם רוצה עכשיו להגן על אחרים מפני נוכלים. סיימון לבייב, המוכר בכינוי "נוכל הטינדר", חשף כי הוא עובד על אפליקציית היכרויות חדשה, שלדבריו נועדה לזהות שקרים, משתמשים מזויפים וניסיונות הונאה.

לבייב, שנולד בשם שמעון יהודה חיות, זכה לפרסום עולמי בעקבות הסרט התיעודי "נוכל הטינדר" של נטפליקס. בסרט הובאו עדויות של נשים שטענו כי הכירו אותו באפליקציות היכרויות, וכי לאחר שרכש את אמונן ושכנע אותן שהוא איש עסקים עשיר, הן העבירו לו סכומי כסף גדולים. לבייב מצדו ממשיך להכחיש את הטענות שהוצגו בסרט.

מנוכל הטינדר למי שרוצה להילחם בנוכלים

בריאיון לתוכנית "This Morning" של ITV סיפר לבייב כי הוא עובד על אפליקציית היכרויות בשם "Safe Love", שאמורה לדבריו לאפשר לאנשים למצוא זוגיות בצורה בטוחה יותר ולסייע בחשיפת משתמשים מזויפים ושקרנים.

לבייב אף התייחס באופן ישיר לעברו ואמר כי הוא יודע כיצד נוכלים פועלים. "אני יודע איך לשקר, אני יודע איך לרמות, אני יודע איך לתמרן", הודה בריאיון, והוסיף כי הוא אינו מסתיר את העובדה שהורשע בעבר.

לבייב הורשע בעבר בעבירות מרמה, גניבה וזיוף וריצה תקופות מאסר בישראל ובפינלנד. בישראל נגזרו עליו בשנת 2019 15 חודשי מאסר, והוא שוחרר לאחר כחמישה חודשים. עם זאת, ההרשעה בישראל לא הייתה בגין הטענות של הנשים שהופיעו בסרט של נטפליקס.