בנט מודה: בתחום הזה העמדות שלי השתנו

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, התראיין לערוץ כנסת והשיב לטענות על השינוי שעבר בעמדותיו הפוליטיות לאורך השנים.

כאשר נשאל על ידי המראיין האם הפך למתון יותר בהשוואה לעבר, השיב בנט: "השתניתי והתפתחתי כמו כל בן אדם. אני לא מאחל לאף אחד שהגרסה שלו בגיל 36 תהיה זהה לגרסה שלו בגיל 54. חלק ממנהיגות זה לראות את המציאות ולהגיב".

עם זאת, בנט הבהיר כי בעמדותיו המדיניות והאידיאולוגיות לא חל שינוי: "בעמדות היסוד שלי – שארץ ישראל היא שלנו, שאני לא מוסר סנטימטר אדמה, לא כמו נתניהו שמסר 13% מיהודה ושומרון, שאיני מקים מדינה פלסטינית, לא כמו הליכוד שמסר את עזה לחמאס – אני יותר חזק מהם פי אלף, הם לא ילמדו אותי".