בנט מודה: בתחום הזה העמדות שלי השתנו

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, התראיין לערוץ כנסת והשיב לטענות על השינוי שעבר בעמדותיו הפוליטיות לאורך השנים.
כאשר נשאל על ידי המראיין האם הפך למתון יותר בהשוואה לעבר, השיב בנט: "השתניתי והתפתחתי כמו כל בן אדם. אני לא מאחל לאף אחד שהגרסה שלו בגיל 36 תהיה זהה לגרסה שלו בגיל 54. חלק ממנהיגות זה לראות את המציאות ולהגיב".
עם זאת, בנט הבהיר כי בעמדותיו המדיניות והאידיאולוגיות לא חל שינוי: "בעמדות היסוד שלי – שארץ ישראל היא שלנו, שאני לא מוסר סנטימטר אדמה, לא כמו נתניהו שמסר 13% מיהודה ושומרון, שאיני מקים מדינה פלסטינית, לא כמו הליכוד שמסר את עזה לחמאס – אני יותר חזק מהם פי אלף, הם לא ילמדו אותי".
בנט התייחס גם לאופן ניהול המדינה והסביר את התמתנותו במישור הקואליציוני: "בעמדות של ניהול המדינה, אני הרבה יותר מתון ויודע שכדי לנהל מדינה צריך לשבת גם עם מרכז ושמאל ציוני, עם ימין ציוני, ולנהל את המדינה. במובן הזה מאוד התמתנתי, אבל בעמדות המדיניות – אני אותו דבר".
מנוע עיד השמאל , קול יעקוב ידיים עשו