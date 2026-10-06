אחרי 4.5 שנים: משפחתו של מוישי קליינרמן בעדכון לציבור

היום מציינים בני משפחתו, אוהביו וציבור רחב בישראל את יום הולדתו ה-21 של הנעדר אברהם משה (מוישי) קליינרמן. כארבע שנים וחצי חלפו מאז נראו עקבותיו באזור הר מירון, ומאז נעלם כלא היה, ללא שום קצה חוט שישפוף אור על נסיבות היעלמותו.

1,656 ימים עברו מאז אותו יום שבו אבדו עקבותיו של מוישי, והציפייה המתוחה של המשפחה נמשכת יום-יום. דודו של מוישי, חיים הנפלינג, שיתף בתחושות הקשות המלוות את המשפחה לאורך השנים ואמר כי כל אבא שיש לו ילד יודע את התחושה הקשה של ילד שנעדר ולו רק למספר דקות.

הנפלינג הוסיף ותיאר את הסבל המתמשך של בני המשפחה: "יש כאן משפחה שמתמודדת כבר 4.5 שנים, אין מילים לתאר את הצער של ההורים ובני המשפחה מאז היעלמותו של היקר להם מכל. אנו פונים לעם ישראל היקר; כמאמר חז"ל שיהודים הם ביישנים רחמנים וגומלי חסדים, אנא שכל אחד יעשה פעולה אחת כדי לאתר אותו, אם זה בהבאת מידע מודיעיני, או בתפילות חרישיות ולימוד תורה, או כל קבלה טובה למען האחר. אנו חייבים להגיע לקצה חוט. אנו מאמינים ובטוחים שכל פעולה טובה שאדם יעשה יקדם ויביא בעזרת ה' זכויות לאיתורו של מוישי במהרה".