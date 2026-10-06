אחותו של ירדן ביבס בתגובה ראשונה לינון מגל

התגובה לעימות: עופרי ביבס-לוי, אחותו של ירדן ביבס וגיסתה של שירי ביבס, הגיבה היום (שלישי) לינון מגל, זאת לאחר שהוא טען בשידור ברדיו 103FM כי היא צריכה לבקש סליחה מראש הממשלה בנימין נתניהו.

בפוסט שכתבה בפייסבוק, ביבס-לוי הבהירה כי "היחידים שאבקש מהם סליחה עד יום מותי הם שירי, אריאל וכפיר".

כאמור, במהלך שידור תכניתו הבוקר עם בן כספית, ינון מגל קריא שמות של אנשים שלדבריו השתתפו בספר ״מר הפקרה״, וקרא להם לבקש סליחה מנתניהו. בין השמות שהקריא נמנו תמי ארד, תמיר פרדו, נמרוד שפר, משה יעלון ועופרי ביבס־לוי.

"מדובר באנשים מתועבים. הדבר היחיד שיאפשר למחול להם זה אם הם ישלשלו את הפתק מחל לנתניהו בבחירות", אמר מגל. "זו האפשרות היחידה שלהם לכפר על התועבה שהם עשו כשהם השתתפו בספר 'מר הפקרה'".

כספית תקף את דבריו של מגל וכינה אותם ״תמצית הביביזם״. לדבריו, ״לבקש סליחה מנתניהו. תמי ארד שעד היום לא החזרנו את בעלה צריכה לבקש סליחה מנתניהו״. מגל השיב: ״נכון״.

בהמשך אמר כספית: ״קיבלתם עכשיו את התמצית הכי ירודה, מעוותת של הביביזם, העזנו להפיל עליו אחריות. נתניהו הוא מר הפקרה, הוא הפקיר את החטופים. בסוף ביבי הוא הקורבן וינון מגל מקדם את זה״. הוא הוסיף כי מי שהוזכרו ברשימה צריכים, לדעתו, להדליק משואה, ואמר כי הוא עצמו פגוע מכך שלא נכלל בה.

מגל השיב: ״אין קשר לאמת. זה הכול התרבות שלכם״. כספית פנה לנתניהו ואמר: ״אתה מר הפקרה, תתבע אותי״, תוך שהתייחס גם לאיום בתביעה נגד שלומי אלדר.