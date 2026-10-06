סער נגד השחתת התערוכה לזכר 7.10: "מביש, אך לצערנו לא מפתיע"

שר החוץ גדעון סער גינה היום (שלישי) את חברת הפרלמנט האירופי רימה חסן, זאת לאחר שהשחיתה את התערוכה שהוצבה בפרלמנט לזכר קרבנות ה-7 באוקטובר עם ציון שלוש שנים לטבח.

לטענת סער, המעשה של חסן הוא "מביש, מחוצף, אך לצערנו לא מפתיע. ההשחתה של התערוכה לזכר קורבנות ה-7 באוקטובר בפרלמנט האירופי על ידי חברת הפרלמנט רימה חסן מהשמאל הרדיקלי אומרת לפני הכל כמה מעט כבוד יש לה למוסד עצמו שבו היא משרתת".

עוד הוסיף ואמר כי הוא "מברך את חברי הפרלמנט האירופי שגינו מיד את המעשה המביש הזה, ומביע תודה לנשיאת הפרלמנט האירופי רוברטה מטסולה על נחישותה ועל כך שהבהירה כי עבירה כזו תטופל בדרך הקשה ביותר".