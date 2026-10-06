סער נגד השחתת התערוכה לזכר 7.10: "מביש, אך לצערנו לא מפתיע"

שר החוץ גדעון סער גינה היום (שלישי) את חברת הפרלמנט האירופי רימה חסן, זאת לאחר שהשחיתה את התערוכה שהוצבה בפרלמנט לזכר קרבנות ה-7 באוקטובר עם ציון שלוש שנים לטבח.
לטענת סער, המעשה של חסן הוא "מביש, מחוצף, אך לצערנו לא מפתיע. ההשחתה של התערוכה לזכר קורבנות ה-7 באוקטובר בפרלמנט האירופי על ידי חברת הפרלמנט רימה חסן מהשמאל הרדיקלי אומרת לפני הכל כמה מעט כבוד יש לה למוסד עצמו שבו היא משרתת".
עוד הוסיף ואמר כי הוא "מברך את חברי הפרלמנט האירופי שגינו מיד את המעשה המביש הזה, ומביע תודה לנשיאת הפרלמנט האירופי רוברטה מטסולה על נחישותה ועל כך שהבהירה כי עבירה כזו תטופל בדרך הקשה ביותר".
כאמור, האירוע התרחש היום בשעות הבוקר, בעקבות הצבת מיצג זיכרון לקרבנות ה-7 באוקטובר בבניין הפרלמנט האירופי בשטרסבורג, אשר מכיל תמונות ואובייקטים הקשורים לטבח. מיצג הזיכרון היה מיזם של יו"ר המשלחת לישראל בפרלמנט האירופי, הילדגרד בנטלה, והיא כוללת גם אמנים ישראלים שהגיעו למקום, כולל שורדי הטבח.
עדי ראייה סיפרו כי אישה החלה לדבר עם האנשים שנמצאים בעמדת הזיכרון, ולאחר מכן הלכה והביאה את חסן - חברת פרלמנט צרפתית ממוצא פלסטיני, הנחשבת כחלק מהאגף השמאלי הקיצוני בפרלמנט האירופי.על פי הדיווחים, חסן לקחה את דגלי ישראל שהוצבו במיצג וזרקה אותם לרצפה. בעקבות האירוע הוגש תלונה נגד חברת הפרלמנט.
מביש זה שר חוץ שרק מדבר בזמן שהממשלה מפרקת את הערכים הלאומיים! הבטחתם ביטחון ומשילות וקיבלנו הפקרה, חייבים להחזיר את הליכוד האמיתי של ערכים וציונות