עושה עלייה? הראפרית האמריקאית עוברת לתל אביב

הראפרית האמריקאית אזיליה בנקס ממשיכה להפתיע בכל הנוגע ליחסים שלה עם ישראל - והפעם היא לוקחת אותם צעד אחד קדימה. בנקס הודיעה בחשבון ה-X שלה כי היא עוברת להתגורר בתל אביב.

"עוברת לגור. אם הייתם אומרים לי לפני שנים שבסוף אעבור לתל אביב ואוהב את זה, הייתי אומרת שאתם משוגעים", כתבה הראפרית לצד אימוג'י של דגל ישראל.

ההודעה מגיעה ימים ספורים לפני שבנקס צפויה לעלות שוב על הבמה בישראל, במופע שייערך ב-8 באוקטובר באמפי תל אביב. בתקופה האחרונה היא כבר שוהה בארץ ואף עובדת על מוזיקה חדשה עם המפיק הישראלי ינון יהל.

מ"לעולם לא אחזור" ועד "אני ציונית"

עבור מי שעוקב אחרי בנקס לאורך השנים, ההחלטה לעבור לתל אביב מפתיעה במיוחד. הראפרית, שפרצה לתודעה העולמית עם הלהיט "212", הגיעה לראשונה להופעה בישראל בשנת 2018. לאחר הביקור היא טענה שחוותה יחס גזעני והצהירה שלא תחזור לישראל.

אלא ששבע שנים לאחר מכן הגיע המהפך. ביוני 2025 הכריזה בנקס ברשתות החברתיות: "אני ציונית", יצאה נגד החרם התרבותי על ישראל והביעה תמיכה פומבית במדינה. באוקטובר אותה שנה היא חזרה להופיע בתל אביב, ואף עלתה לבמה כשהיא עטופה בדגל ישראל. במהלך הביקור היא גם הגיעה לאתר מסיבת הנובה, ליד ושם ולים המלח.

גם מאז היחסים שלה עם ישראל לא בדיוק נשארו יציבים. במרץ 2026 היא שינתה שוב את הטון ופרסמה שורת פוסטים חריפים נגד ישראל ונגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. למרות זאת, כמה חודשים לאחר מכן כבר הוכרז כי היא חוזרת להופעה נוספת בארץ.

וכעת נראה שהמטוטלת שוב נעה לכיוון השני: בנקס לא מסתפקת בביקור או בהופעה נוספת, אלא מצהירה כי תל אביב עומדת להפוך לבית החדש שלה.

בנקס, ילידת ניו יורק, פרצה בתחילת העשור הקודם ונחשבת לאחת הדמויות הצבעוניות והשנויות במחלוקת בעולם הראפ. לצד "212", היא מוכרת משירים כמו "Anna Wintour", "Liquorice" ו-"The Big Big Beat", ולאורך הקריירה שלה עוררה לא מעט סערות בעקבות התבטאויות ועימותים פומביים ברשתות החברתיות.