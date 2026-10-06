האם כאן 11 יצרו סרט מפרגן גם על הפרופ' מבר אילן?

כששמעתי על הסיפור של הפרופסור למתמטיקה מבר אילן, שתכנן על פי החשד תוכנית פיגועים גרנדיוזית בניסיון להביא לטרנספר והגירה של ערבים מישראל, מצאתי את עצמי נזכר בסרט התיעודי "הגפרור" שפורסם לפני שבועות על ידי גוף השידור הממלכתי של ישראל, כאן 11.

הסיפורים דומים להפליא, שני גברים מבוגרים, בודדים, ממורמרים ושנזרקו על ידי בנות זוגן וסבלו משיגעון גדלות אישי שרקחו תוכניות פוליטיות הזויות וגרנדיוזיות שכללו שימוש באלימות, חבלה וטרור על מנת לספק מרמור פוליטי אישי.

אך למרות הדמיון המפליא בין המקרים, יש הבדל אחד שאומר את רוב מה שצריך לדעת על המצב בישראל: אתם לא תראו בקרוב סרט תיעודי מפרגן יוצא תחת ידם של אנשי תאגיד השידור המהלל במרומז את תוכניותיו של הקשיש הלכאורה חבלני מבר אילן.

מי שלא מכיר את המקרה עלול להתבלבל, רק לפני שבועות ספורים פורסם בכאן 11 סרט תיעודי שהופק בשיתוף עם התאגיד, שעסק כל כולו בסיפורו של ציון כהן, קיבוצניק בן 70 ממרום גולן שהפך לקיצוני פוליטי ואנטי-דתי והחליט לצאת למסע חבלה בוער כנגד גופי הדת במדינה.

הסרט הוא לא פחות ממופע הזוי וסוטה של הילול אלימות וקיצוניות, בתיעוד מתוארים בפרטי פרטים הכנותיו של ציון, המכונה בתיאור הגבורה המדומה "הגפרור" ומתואר כמי ש'הצית מהפכה'.

פעולותיו האלימות, קיצוניות, וזדוניות ללא ספק מוצגות כמעט כמו גיבור פעולה. בסרט מציגים את ציון מכין מטעני חבלה ובערה, אך במקום לתאר איש עצוב ונואש שעושה מעשה שאין לעשות, הסרט פועל בכל כוחו להציג את 'הגפרור' כסוג של מקגייוור, שמייצר מטענים בערמומיות מתחת לאפו של המשטר הרע.

דקות שלמות מהסרט מושקעות בצילומיו של ציון עושה כושר כהדמייה ל'הכנות הפיזיות' שנדרש לבצע לקראת פעולותיו החבלניות, ואפילו מקרה בו הרג טווס בעזרת כלי נשק קר מוצג כרגע של ניצחון פורץ גבולות.

הדבר הראשון שמצאתי את עצמי שואל כשנחשף סיפורו של פרופסור מבר אילן, שתכנן תוכניות הזויות לבצע פעולות טרור כנגד ערבים בישראל במטרה לייצר טרנספר, היא האם תאגיד השידור הישראלי מתכנן ליצור סרט תיעודי הרואי גם על הקשיש ההזוי הזה?

האם עוד שנה או שנתיים יצא לנו לראות את אנשי מחלקת התיעודי של תאגיד השידור הישראלי יוצאים מגדרם בתיאור של העיקשות בה רדף הפרופסור גורמים שיסייעו לתוכניותיו, האם דקות שלמות של שידור ממלכתי יושקעו בו יושב ופותר משאוות מתמטיות ומגיע בסופן למסקנה שטרנספר הוא הפתרון המתמטי היחיד למצב בישראל? האם במידה ויהרוג בעל חיים בהכנה לפיגוע יוצג הרגע כאיזו שהיא שבירת שרשראות הרואית?

משום מה, אני לא חושב שצריך לחשוש מתרחיש שכזה, יש בי ספק קליל לגבי מידת הרצון של התאגיד להאדיר הזיות קיצוניות של אנשי ימין, בשונה כמובן מרצונם העז להלל כל קשיש שמאלני משוגע.

אך בסופו של דבר נצטרך להמתין ולראות, אולי עוד שנה או שנתיים נזכה לראות קדימון מתנוסס על מסכי התאגיד לקראת הסרט "האקדוחן: הפרופסור שירה את יריית הפתיחה לטרנספר" אך איכשהו, אני בספק.