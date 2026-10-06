ג'ודי ניר מוזס: "אם אראה מישהו שמן – אגיד לו לעשות דיאטה"

אמירה פרובוקטיבית נוספת של ג'ודי ניר מוזס מעוררת סערה, הפעם בהצצה לפרק של "MKR המטבח המנצח". בפרק שישודר הערב (שלישי), ניר מוזס מתייחסת באופן חופשי לחלוטין לנושא משקל גוף וטוענת כי אמירת אמת על משקלו של אדם אחר נעשית בכלל מתוך כוונות טובות.

"אם אראה מישהו שמן אחרי חצי שנה אני אגיד לו שהוא שמן, לא ברגע הראשון, אני אתאפק חצי שנה", אמרה מוזס בהצצה לתוכנית. "אגיד לו בעדינות שיש לו פנים יפות. אני בן אדם שבאתי לעשות טוב לעולם וככה אני רואה את עצמי, ואני כן דוחפת את עצמי לדברים. זה לטובתו".

כוונות טובות או ביקורת גוף?

הדברים מעוררים מחדש את השיח הטעון סביב הערות על משקל גוף ו"באדי שיימינג". בעוד שמוזס תופסת את דבריה כסיוע ("זה לטובתו"), מומחים בתחומי התזונה והפסיכולוגיה מדגישים שוב ושוב כי הערות מסוג זה – גם כשהן עטופות במחמאות כמו "יש לך פנים יפות" – אינן מסייעות לשינוי תזונתי או בריאותי, ולעיתים קרובות אף גורמות לנזק רגשי ולתוצאה הפוכה.

צפייה בהצצה לפרק מציפה שוב את השאלה היכן עובר הגבול בין דמות טלוויזיונית צבעונית ואותנטית שמדברת "ללא פילטרים", לבין שמירה על רגישות חברתית וכבוד לזולת במסך הקטן.