סעדה לסרוגים: "בגלל סמוטריץ' אין רב ראשי ציוני"

ח"כ משה סעדה בראיון ליוסי בן עטר ( אולפן סרוגים )

באולפן הפוליטי של 'סרוגים', בהגשת יוסי בן עטר, התארח חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד לשיחה נוקבת על עתיד הציונות הדתית, המאבק על מערכת המשפט, משבר הגיוס והבריתות הפוליטיות בימין.

הציונות הדתית בליכוד מול סמוטריץ' ובן גביר בפתח הראיון התייחס בן עטר למיקומו של סעדה במקום העשירי בפריימריז בליכוד ולייצוג של הציבור הדתי-לאומי במפלגת השלטון לעומת מפלגות אחרות. יוסי בן עטר: "אתה התברגת במקום מאוד מרשים, מקום עשירי... ובכל זאת, כשאני סופר אותך ואחרים, אני מגיע לחמישה בערך עד המקום ה-30. למה? כשאני מסתכל על אלטרנטיבה אחרת, אפילו מפלגת איזנקוט, אני רואה שם חמישה-שישה סרוגים במקומות ריאליים." ח"כ משה סעדה: "הליכוד זו מפלגה מסורתית אמונית. כשאתה מסתכל ימין ושמאל – עמיחי שיקלי, אביחי בוארון, דוד ביטן, אלישע מדן, בונצל, לרנר, עמית הלוי... צריך להבין, איזנקוט זה שמאל מובהק. איזנקוט הלך עם הערבים, ומתן כהנא וכל אותה ציונות דתית מלאת תאנה של האירוע הזה. מי שרוצה להצביע שמאל – שיצביע לאיזנקוט ולמנסור עבאס."

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הבחירות הקרובות הן משאל עם על דור שלם

סעדה, ששימש בעבר כסגן ראש מח"ש, התייחס בהרחבה לעדותו הצפויה של היועמ"ש לשעבר אביחי מנדלבליט במשפט נתניהו:

יוסי בן עטר: אביחי מנדלבליט יגיע להעיד במשפט נתניהו. אתה אמרת כל הזמן שהוא עבריין וצריך לקרוא לו לעדות. מה אתה חושב שיקרה?

סעדה: "זה יום דרמטי, אירוע של אחד בדורו. האיש הזה עבריין. הוא היה שותף לזיוף פרוטוקולים, הוא ידע על סחיטה באיומים שסחטו את ניר חפץ, והוא ידע שפעלו ללא אישורים. אמרתי לו את הדברים האלה כשהייתי בתוך המערכת."

"יש הגנה מן הצדק שאומרת שאם הרשות מתנהלת באופן שערורייתי חייבים לזכות את הנאשם. פה מדובר שהרשות התנהלה באופן עברייני! במדינה מתוקנת צריך לעצור את המשפט, לזכות את ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובמקביל לחקור את מנדלבליט, אלשיך ושי ניצן."

סעדה הדגיש כי הבחירות הקרובות הן משאל עם על דמותה של מערכת המשפט לדור שלם: "הבחירות הקרובות הן משאל עם על 10 שופטים לעליון, נשיא בית המשפט העליון, פרקליט המדינה, היועץ המשפטי לממשלה וראש מח"ש. שופט לעליון נבחר בגיל 53 ומשרת עד גיל 70 – זה לא קדנציה של ארבע שנים, זה דור שלם. השאלה היא איזה בית משפט יהיה: שמאל פרוגרסיבי או בית משפט ימני לאומי."

סעדה מתח ביקורת חריפה על יו"ר הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', בסוגיית חוק הרבנים ומינוי הרב הראשי:

ח"כ משה סעדה: "אני מצאתי את עצמי סביב חוק הרבנים, כשרצו לתת 1,000 תקנים לש"ס. מי שבישל את הגזירה הזו היו שניים – בצלאל סמוטריץ' ואריה דרעי. שאלתי את עצמי איך בצלאל נותן כזאת גזירה של 1,000 תקנים פוליטיים. החוק הזה נפל בעקבות ההתנגדות שלי. פניתי ואמרתי: מי שיקבל תקנים זה אלו שלובשים ירוק, ולא שחור-לבן."

ח"כ משה סעדה: "בגלל בצלאל אין רב ראשי ציוני דתי. אני תמכתי ברב יעקב שפירה ופעלתי לקדם חקיקה, ומי שהכשיל זה בצלאל. גם את הרב כהנא, שנבחר על ידי הפורום, מי שהכשיל את המינוי שלו זה איש אחד – בצלאל סמוטריץ', ברגע שהביא עוד רב נוסף. אנחנו צריכים לייצג את הציבור הדתי-לאומי הקלאסי, ולא נישה חרד"לית."

"בן גביר טוען שאתם מקטינים אותו, שהבנתם ממכם שאתם אמורים לחתום איתו, וזה עוד צעד בדרך של הליכוד ללכת לממשלה רחבה בלעדיו. מה אתה עונה לו?"

סעדה: "עוד ספין מבית המדרש האינסופי של בן גביר... אנחנו לא נחרים אף אחד בגוש. אסור לנו להחרים מפלגות בגוש שהלכו איתנו דרך של ארבע שנים. אנחנו רוצים ללכת עם הגוש ולצרף אנשים נוספים. תהיה פה בעזרת השם ממשלה לאומית רחבה."

דברים מהסוג הזה לא ראויים להיאמר בכלל

"ראינו מעצר של בן ישיבה במודיעין, עימותים עם המשטרה... האם אתה חושב שהמעצר הצבאי הזה הגיע מאיזשהי הוראה מאנשים בצבא או בפוליטיקה דווקא עכשיו לפני בחירות?"

סעדה: "התמונות האלו נוצרו במכוון על ידי גלי בהרב-מיארה, היועצת המשפטית לממשלה. בחול המועד לא עצרו, כי רצו מנוחה? חיכו אחרי חול המועד והתעוררו. המטרה של המעצרים הייתה ללבות את אש השנאה. המעצרים האלה הם פרסה פוליטית ופייק. הנוסחה הנכונה היא 'לא שירת – לא קיבלת', כי אין בה מעצרים אלא סנקציות כלכליות ושלילת הטבות."

סעדה: "הנוסחה 'לא שירת – לא קיבלת' היא מוסרית, ערכית ובעיקר ציונית. זה לא דווקא חרדים – זה ביחס לכולם: חילונים, דתיים, ערבים, נוצרים. מי שלא משרת – לא מקבל."

כשנשאל על הקלטת מנהיג דגל התורה, הרב דוב לנדאו, שיצא נגד הציונות הדתית:

"פורסמה הקלטה של הרב דוב לנדאו שמדבר על הציונות הדתית שעושים מלחמות בשביל כבוד... ואתם עדיין מעדיפים את יעקב אשר מאשר את חילי טרופר?"

סעדה: "עצוב מאוד. דברים מהסוג הזה לא ראויים להיאמר בכלל. החיילים האלה שנלחמים הם המודל שלפני המחנה, ומדינת ישראל צריכה להצדיע לאנשים האלה. אנחנו לא מחרימים אף אחד, אבל המצע הוא של הליכוד – מתקנים את מערכת המשפט תיקון משמעותי."

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נתעדף רק את מי ששרת

בסיום הראיון התייחס סעדה לצעדים הכלכליים של הממשלה ולתעדוף משרתי הצבא:

סעדה: "ממשיכים את הרפורמה 'מה שטוב לאירופה טוב לישראל', שהוכיחה את עצמה והורידה את האינפלציה. בנוסף, בתוכנית 'לא שירת – לא קיבלת', אנחנו נתעדף אך ורק את מי שמשרת – במענקי דיור, בקרקעות ובהטבות, ולא נחלק את ההטבות לכלל הציבור שווה בשווה."

כשנשאל סעדה האם הוא ממליץ לנתניהו ללכת לעימות טלוויזיוני מול איזנקוט, השיב בחיוך: "ראש הממשלה לא צריך את ההמלצות שלי. בניהול קמפיין הוא טוב ממני הרבה יותר."