בעקבות האובדן: שיתוף הפעולה המפתיע של מוקי ועידן רייכל 

עידן רייכל, מוקי ( צילום: דניאל קמינסקי, רן יחזקאל )

הזמר והיוצר מוקי משחרר היום (שלישי) את "מתגעגע", סינגל ראשון מתוך אלבום חדש שבדרך, שנוצר בשיתוף פעולה ראשון ומסקרן עם עידן רייכל. מוקי כתב את מילות השיר, בעוד רייכל אחראי על הלחן, העיבוד וההפקה המוזיקלית - לא רק של הסינגל, אלא של האלבום כולו.

האזינו לשיר החדש של מוקי - "מתגעגע"

מתוך השנים המטלטלות בחייו

"מתגעגע" הוא שיר אישי שעוסק באובדן ובגעגוע לאדם קרוב שכבר איננו, ובניסיון להמשיך בחיים כשהזיכרונות נמצאים כמעט בכל מקום. מוקי שר על החלל שנותר ועל הרגעים שבהם החיים ממשיכים קדימה, בזמן שהלב נשאר מאחור.

האלבום החדש נוצר במהלך שלוש שנים משמעותיות ומטלטלות בחייו של מוקי. ברמה האישית הוא התמודד עם לכתה של אמו, ובמקביל עם אירועי 7 באוקטובר והמלחמה שבאה בעקבותיהם. החוויות האלו הפכו לחלק מהיצירה החדשה שלו, שעוסקת באובדן, בשאלות ובחיפוש אחר משמעות.

"יש געגוע שנשאר איתנו"

על השיר החדש סיפר מוקי: "יש געגוע שנשאר איתנו ולא נעלם, געגוע שלומדים לחיות איתו. 'מתגעגע' הוא שיר מאוד אישי אבל אני חושב שדווקא בתוך הסיפור הפרטי יש מקום שבו כל אחד יכול למצוא את עצמו. לכל אחד יש מישהו שחסר לו".

"מתגעגע" מסמן גם את תחילתו של פרק מוזיקלי חדש עבור מוקי, עם החיבור לעידן רייכל, שמלווה את האלבום החדש מבחינה מוזיקלית ואחראי על הלחנים, העיבודים וההפקה.