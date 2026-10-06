נשיא סומליה חשף: ישראל מקימה בסיס חשאי באפריקה

חסן שייח' מחמוד, נשיא סומליה, תקף את ישראל וטען כי היא מקימה בסיס על חופי סומלילנד מול תימן כחלק מ'קנוניה אזורית' כך לדבריו.

הנשיא מחמוד אמר את הדברים בתקיפות, וזו איננה הפעם הראשונה שטען לדבר, כאשר לפני מספר שבועות בזמן עצרת האו"ם תקף גם אז והודיע כי "סומליה לא תאפשר התבססות ישראלית בשטחה", זאת כמובן בעקבות כך שסומליה רואה את סומלילנד כחלק משטחה.

על פי דבריו של שייח' מחמוד סומלילנד וישראל מקדמות במשותף את הקמת הבסיס הישראלי, שצפוי להיות מוקם במרחב נמל ברברה, העומד ישירות אל מול חופי תימן ומרחב באב אל מנדב.

על פי הנשיא הסומלי המהלך מגיע כחלק מ"קנוניה אזורית משותפת" הכוללת מהלך רחב של בניית חזית מאוחדת כנגד איראן בשיתוף עם מדינות במפרץ.