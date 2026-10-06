הכול בתבנית אחת: ניוקי קריספי עם בטטה ועגבניות שרי

ניוקי ( צילום: AI )

מחפשים ארוחת ערב טעימה בלי לעמוד יותר מדי זמן במטבח? הניוקי הזה נכנס ישר לתנור עם בטטה, עגבניות שרי ותבלינים - והכול מוכן בתבנית אחת.