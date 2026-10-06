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ישר לתנור

הכול בתבנית אחת: ניוקי קריספי עם בטטה ועגבניות שרי

ארוחת ערב טעימה בלי יותר מדי עבודה: ניוקי קריספי עם בטטה ועגבניות שרי שמכינים בתבנית אחת, בלי לבשל את הניוקי מראש ועם מינימום כלים

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ניוקי (צילום: AI)

מחפשים ארוחת ערב טעימה בלי לעמוד יותר מדי זמן במטבח? הניוקי הזה נכנס ישר לתנור עם בטטה, עגבניות שרי ותבלינים - והכול מוכן בתבנית אחת.

ניוקי בטטה קריספי עם עגבניות שרי

מצרכים

  • חבילת ניוקי מוכנים
  • בטטה קטנה, חתוכה לקוביות
  • כוס עגבניות שרי
  • חצי בצל סגול, חתוך לרצועות
  • 2 כפות שמן זית
  • 2 שיני שום כתושות
  • כפית פפריקה מתוקה
  • חצי כפית אורגנו
  • מלח ופלפל לפי הטעם
  • חופן עלי בזיליקום טריים

אופן ההכנה

מחממים תנור ל-200 מעלות.

מניחים בתבנית את הניוקי, קוביות הבטטה, עגבניות השרי והבצל הסגול. מוסיפים שמן זית, שום, פפריקה, אורגנו, מלח ופלפל ומערבבים היטב כך שהכול מצופה בתיבול.

מכניסים לתנור ואופים במשך כ-25-30 דקות. באמצע האפייה מערבבים פעם אחת, כדי שהניוקי והירקות יקבלו השחמה מכל הצדדים.

כשהניוקי זהובים ומעט קריספיים והעגבניות רכות, מוציאים מהתנור ומפזרים מעל עלי בזיליקום טריים.
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