הכול בתבנית אחת: ניוקי קריספי עם בטטה ועגבניות שרי

מחפשים ארוחת ערב טעימה בלי לעמוד יותר מדי זמן במטבח? הניוקי הזה נכנס ישר לתנור עם בטטה, עגבניות שרי ותבלינים - והכול מוכן בתבנית אחת.
ניוקי בטטה קריספי עם עגבניות שרי
מצרכים
- חבילת ניוקי מוכנים
- בטטה קטנה, חתוכה לקוביות
- כוס עגבניות שרי
- חצי בצל סגול, חתוך לרצועות
- 2 כפות שמן זית
- 2 שיני שום כתושות
- כפית פפריקה מתוקה
- חצי כפית אורגנו
- מלח ופלפל לפי הטעם
- חופן עלי בזיליקום טריים
אופן ההכנה
מחממים תנור ל-200 מעלות.
מניחים בתבנית את הניוקי, קוביות הבטטה, עגבניות השרי והבצל הסגול. מוסיפים שמן זית, שום, פפריקה, אורגנו, מלח ופלפל ומערבבים היטב כך שהכול מצופה בתיבול.
מכניסים לתנור ואופים במשך כ-25-30 דקות. באמצע האפייה מערבבים פעם אחת, כדי שהניוקי והירקות יקבלו השחמה מכל הצדדים.
כשהניוקי זהובים ומעט קריספיים והעגבניות רכות, מוציאים מהתנור ומפזרים מעל עלי בזיליקום טריים.