יורם שפטל מצנן את ההתלהבות בימין: "יהיה קשה להוציא ממנו את האמת" 

עו"ד יורם שפטל התייחס היום (שלישי) ברדיו 'גלי ישראל' אצל שלום מנדל, לעדותו הצפויה של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט במשפט נתניהו ביום ראשון הקרוב.

‏"הוא יגיע ועוד איך. אבל אני מוכרח לצנן את הציפיות מהעדות שלו, כי בניגוד למרבית העדים שההגנה זימנה עד עתה, שהיו עדי תביעה והתביעה בחרה מסיבות מאוד טובות לא לזמן אותם להעיד, ואז לסנגוריה שמורה הזכות לחקור אותם בחקירה נגדית", אמר שפטל.

‏שפטל הסביר כי לדבריו במקרה של מנדלבליט המצב שונה: "לא כן לגבי מנדלבליט, שלא היה כמובן עד תביעה במשפט שהוא חתום על כתב האישום, ואז עו"ד חדד יוכל לחקור אותו רק בחקירה ראשית, לא בשאלות מדריכות, ואז יהיה מאוד קשה להוציא ממנו את האמת".

‏והוסיף: "זה הולכת להיות ההצגה הכי טובה בעיר, על זה אין ספק בכלל. אני רק אומר שאני רוצה לצנן את הציפיות ממה שחדד יצליח להוציא ממנדלבליט".