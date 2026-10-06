גם עם איזנקוט? פינדרוס מציב תנאי לכניסת החרדים לממשלה

בר הכנסת יצחק פינדרוס התראיין הבוקר (שלישי) לתוכנית "שמונה אפס אפס" ברדיו קול ברמה, על רקע הספקולציות הפוליטיות לקראת הבחירות והחששות בימין מפני אפשרות של הקמת ממשלה חלופית. במהלך הריאיון הציגו המגישים, יקי אדמקר וישראל כהן, את הדיווחים על פניות שקטות לכאורה מצד גורמים חרדים לגדי איזנקוט ולמפלגות אופוזיציה נוספות.

פינדרוס התייחס לשמות שעלו בשיח והבהיר כי לדבריו, תרחישים הנוגעים לאיזנקוט או לחבר הכנסת גלעד קריב הם בגדר השערות וסיפורים באוויר. הוא ביקש להדגיש כי השאלה המרכזית מבחינתו אינה מי יעמוד בראש ממשלה אפשרית, אלא מה יקרה למעמדם של בחורי הישיבות.

"אני לא רואה אותנו מצטרפים לאף ממשלה – ולא משנה של מי – לפני שנפתור את נושא בחורי הישיבות. זה נושא שייקח כמה חודשים ולא יקרה ביום אחד. בסופו של דבר, לאחר הבחירות נצטרך לבוא לפני גדולי ישראל והם אלו שיכריעו, אבל דבר אחד ברור: שום דבר לא יקרה בלי הסדרה מלאה של מעמד לומדי התורה".

בדבריו הציב פינדרוס את הסדרת מעמד לומדי התורה כתנאי מקדים להצטרפות החרדים לממשלה, בלי קשר לזהות העומד בראשה. הוא גם הבהיר כי פתרון הסוגיה, לשיטתו, לא יושג ביום אחד, וכי מדובר בתהליך שיימשך כמה חודשים.

עם זאת, פינדרוס ציין כי ההחלטה הסופית לאחר הבחירות לא תהיה בידיו בלבד: לדבריו, הנציגים החרדים יצטרכו להביא את הדברים לפני גדולי ישראל, והם שיכריעו. כך, לצד ההתייחסות לשמות שהוזכרו בדיווחים, המסר המרכזי שלו נגע לתנאי של הסדרה מלאה של מעמד לומדי התורה.