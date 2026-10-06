השר מהליכוד מבהיר: "הוא יהיה שותף שלנו בממשלה הבאה"

בנימין נתניהו ( יונתן זינדל/ פלאש 90 )

שר החינוך יואב קיש התייחס היום (שלישי) ברדיו 'גלי ישראל' עם שלום מנדל, לטענות של השר בן גביר, לפיהן נתניהו לא היה מעוניין לחתום איתו על הסכם עודפים ועל כך שראש הממשלה נתניהו מעוניין להקים ממשלה עם איזנקוט.

"זה פשוט קשקוש. לא יודע מאיפה הוא הגיע לזה", אמר קיש. עוד הוא הוסיף: "דרך אגב, הם לא פנו אליי. הייתי אחראי על הסכם העודפים ומזמן אמר לי ראש הממשלה שחותמים עם הציונות הדתית. בכלל לא היה בזה שום דילמה. לא היה שום שינוי". ‏קיש הוסיף: "איתמר מעולם לא דיבר איתי על זה, לא אף אחד מעוצמה, וזה היה ברור שהם השותפים שלנו, הציונות הדתית, וזה פשוט הושלם. אז בלי ספינים ובלי קשקושים, אנחנו עשינו את מה שאמרנו שנעשה לכל אורך הדרך". ‏בהמשך, כשנשאל על כך שבן גביר נותר ללא מפלגה להסכם עודפים, השיב: "אני לא יכול לפתור את הבעיות של איתמר בן גביר. אני מאחל לו המון הצלחה. הוא שותף מלא בכל הדרך שלנו ויהיה שותף גם מן הסתם בממשלה הבאה".

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נזכיר כי מוקדם יותר היום, מפלגת עוצמה יהודית בראשות השר בן גביר, מסרה את תגובתה להסכם העודפים שנחתם בין הליכוד לציונות הדתית.

בהודעה נמסר: "לצערנו הליכוד סירב לחתום על הסכם עודפים עם עוצמה יהודית, וזאת כחלק מניסיון הליכוד להקטין את עוצמה יהודית, ולהשאיר את בן גביר מחוץ לממשלת האחדות שהליכוד מתכנן עם איזנקוט. אלו בדיוק הדברים שאמר אתמול מועמד הליכוד וח״כ מפלגת העבודה לשעבר אלי גולדשמיד".

נזכיר כי הסכם עודפים הוא הסכם טכני שנחתם בין שתי מפלגות טרם הבחירות ומטרתו היא למנוע מצב שבו קולות כשרים של בוחרים הולכים לאיבוד לאחר חלוקת המנדטים הראשונית.