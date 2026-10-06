יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על משה ליאון

משה ליאון ( סרוגים )

ראש עיריית ירושלים משה ליאון חוגג היום (שלישי) את יום הולדתו ה-65. מהילדות בפלורנטין והמשפחה שמחברת בין סלוניקי לתימן, דרך אלבום החזנות שהקליט בצעירותו והשירות במקהלת הרבנות הצבאית ועד הדרך הארוכה לכיכר ספרא: עשרה דברים שאולי לא ידעתם על משה ליאון.

1. הוא בכלל נולד בתל אביב למרות שהיום הוא מזוהה בעיקר עם ירושלים, ליאון נולד ב-6 באוקטובר 1961 בשכונת פלורנטין שבדרום תל אביב, השני מבין שלושה אחים. בהמשך עברה משפחתו לגבעתיים, שם גדל. אביו שלום היה בן למשפחה שמוצאה בקהילה היהודית בסלוניקי, ואמו חנה הייתה ממוצא תימני ועלתה עם משפחתה מתימן. 2. החזנות עוברת אצלם במשפחה הרבה לפני הפוליטיקה, ליאון גדל בבית עם מסורת חזנות חזקה. אביו עבד במוסך, אך במקביל שימש כחזן בבית הכנסת "היכל משה" בגבעתיים. ליאון סיפר בעבר שהחזנות עוברת במשפחה כבר כמה דורות - מסבו לאביו, ממנו אליו ובהמשך גם לבנו. 3. כנער הוא כבר היה חזן - ואפילו הקליט אלבום בצעירותו התנדב ליאון לשמש פייטן וחזן בבית אבות ספרדי בימים הנוראים. בהמשך השתתף בהקלטת אלבום החזנות "מחזור סלוניקי", שכלל פיוטים של יהדות סלוניקי בלאדינו ובעברית. גם כיום החיבור לעולם התפילה נשאר חלק מחייו, והוא סיפר כי הוא נוהג לחזן בבית הכנסת שבו הוא מתפלל.

משה ליאון ( יונתן זינדל, פלאש 90 )

4. גם בצבא הוא המשיך לשיר

הכישרון המוזיקלי ליווה אותו גם לשירות הצבאי: ליאון שירת במקהלת הרבנות הצבאית. הוא סיפר כי במסגרת השירות הגיע עם חברי המקהלה לבסיסים ברחבי הארץ והופיע בפני חיילים.

5. לפני הפוליטיקה הוא בנה קריירה כרואה חשבון

ליאון למד כלכלה וחשבונאות באוניברסיטת בר-אילן ובהמשך השלים גם תואר שני במשפטים. בשנת 1990 קיבל רישיון רואה חשבון, ולאחר מכן היה בין מייסדי משרד רואי החשבון יצחקי ושות'. בהמשך שימש שותף־מנהל בפירמת "ליאון אורליצקי ושות'", שהפכה תחת ניהולו לאחד מעשרת משרדי רואי החשבון הגדולים בישראל.

6. הוא היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה

עוד לפני שהפך לדמות מוכרת בפוליטיקה הירושלמית, ליאון עבד בצמוד לבנימין נתניהו. לאחר בחירות 1996 הוא מונה למשנה למנכ"ל משרד ראש הממשלה וליועצו הכלכלי של נתניהו, ובהמשך למנהל לשכת ראש הממשלה. בנובמבר 1997 החליף את אביגדור ליברמן בתפקיד מנכ"ל משרד ראש הממשלה וכיהן בו עד 1999.

7. הוא היה היו"ר הראשון של רכבת ישראל כחברה ממשלתית

בשנת 2003, לאחר שרכבת ישראל הפכה לחברה ממשלתית נפרדת, מונה ליאון ליו"ר הראשון שלה. בתקופת כהונתו קודמה תוכנית פיתוח רחבת היקף של הרכבת, שכללה השקעות בקווים חדשים ובציוד.

משה ליאון, ראש העיר ( Tomer Neuberg/Flash90 )

8. עוד לפני שהיה ראש העיר - היה שותף להקמת מתחם התחנה הראשונה

הקשר המקצועי שלו עם ירושלים התחיל עוד לפני שנבחר לראשות העיר. ב-2008 מונה ליו"ר הרשות לפיתוח ירושלים, תפקיד שבו כיהן במשך כחמש שנים. בתקופה הזו היה בין היתר מעורב בהקמת מתחם התחנה הראשונה בעיר.

9. בפעם הראשונה הוא הפסיד - חמש שנים אחר כך ניצח

ב-2013 עבר ליאון להתגורר בירושלים והתמודד לראשונה על ראשות העיר, אך הפסיד לראש העיר המכהן ניר ברקת. הוא נשאר בזירה העירונית וכיהן כחבר מועצה, וב-2018 ניסה שוב - והפעם ניצח את עופר ברקוביץ בסיבוב השני, במרוץ צמוד במיוחד: 50.85% מול 49.15%. בבחירות הבאות התמונה כבר נראתה אחרת לגמרי. בפברואר 2024 התמודד ליאון על כהונה נוספת וזכה ביותר מ־81% מהקולות מול יוסי חביליו. כך, בתוך קצת יותר מעשור, הוא עבר מהפסד בבחירות לראשות העיר לניצחון ברוב גדול לכהונה נוספת.

10. הוא נשוי, אב לארבעה - ויש לו שני אחים מהאקדמיה

ליאון נשוי לסתוית, אב לארבעה ומתגורר בשכונת רחביה בירושלים. גם שני אחיו בנו קריירות בעולם האקדמי: אחותו היא פרופ' אורלי ק' מירון מאוניברסיטת בר-אילן, ואחיו הוא פרופ' נסים ליאון, סוציולוג ואנתרופולוג שחוקר בין היתר את החברה הישראלית.

כך שבמשפחה אחת אפשר למצוא ראש עיר, שני פרופסורים - וגם לא מעט היסטוריה של חזנות ופיוט.