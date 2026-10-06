"הייתי קרוב למוות הרבה פעמים": איתן מור משחזר את הרגעים הדרמטיים מהשבי

איתן מור ( כאן 11 )

לקראת יום הזיכרון ל-7 באוקטובר: הערב (שלישי) ישודר בכאן 11 פרק מיוחד של התוכנית ״טאבו" עם חנוך דאום – "שורדי שבי".

בפרק מארח דאום לשיחה גלויה, כואבת ומלאת הומור-שחור ארבעה שורדי שבי: אביבה סיגל, דורון כץ-אשר, איתן מור וגיא גלבוע-דלאל. המשתתפים יוצאים יחד לחופשה משותפת בכרם מהר"ל, ומדברים שם בפתיחות יוצאת דופן על הישרדות בתנאים הבלתי אפשריים, הפחד המתמיד, הדרכים לשמור על התקווה, והפער המורכב בין יום השחרור לבין תהליך השיקום והחיים שאחרי. בקטע הצצה מיוחד שנחשף מתוך התוכנית, משחזר שורד השבי איתן מור רגעי אימה מורטי עצבים של סכנת חיים ממשית במהלך שהותו בשבי.

"הייתי קרוב למות, באמת כל כך הרבה פעמים", מספר מור בשיחה עם דאום. "ביום ה-21 למלחמה, באזור תשע-עשר בערב, פתאום הייתה רעידת אדמה. התקרה מתחילה ליפול עלינו, וכל הבית אבק שמתחיל לעוף לעברנו. הלב שלי פתאום על 200, ואני לא מבין מה קורה".

מור מתאר כיצד גילה בהמשך את מקור ההרס: "מסתבר שמטוס הוריד עם איזו פצצה את הבניין לידנו פשוט, מעך אותו כמו פיתה... מרוב שהטיל היה קרוב אפילו לא שמענו את הפיצוץ, כי אתה מקבל את כל הרעידה לפנים. הידיים של כולנו רעדו, אי אפשר לשלוט בזה".