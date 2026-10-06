שר הביטחון מאיים: "נפתח במלחמה נגד הרשות הפלסטינית"

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר היום (שלישי) בישיבת הממשלה כי צה"ל נערך לתרחיש שבו יהיה היפוך קנים מצד מנגנון הרשות הפלסטינית וארגוני התנזים המשויכים אליה, נגד המתיישבים וכוחות צה"ל ביו"ש וביישובי קו התפר.

כ"ץ הדגיש כי "במקרה כזה תוכרז מלחמה נגד הרשות הפלסטינית וצה"ל יפתח במתקפה כוללת בהתאם לתוכנית סדורה שגובשה ואושרה על ידי רה"מ נתניהו ועל ידי - על פי העקרונות שהותוו לצה"ל.

המערכה תהיה קצרה ועוצמתית ותכלול שימוש בכוחות יבשה ואוויר ושימוש באמצעים מיוחדים, סיכול והגליית בכירים, השמדת הנשק ואמצעי הלחימה ופינוי נרחב של תושבים והרס תשתיות הטרור בתוך הערים ובכל מחנות הפליטים ביהודה ושומרון - בהתאם למודל עזה ולבנון - וכל זאת לצד עיבוי כוחות והגנה על היישובים הישראלים.

לא תהיה אינתיפאדה שתימשך שנים כפי שהיה בעבר אלא מלחמה קצרה ועוצמתית עם הכרעה ברורה ושינוי המציאות".