היום (שלישי) מתח אבישי גרינצייג ביקורת על האופוזיציה ועל העיתונות האופוזיציונית, שלדבריו מעניקות לנתניהו ״מתנה כל כך טובה״. בפוסט שפרסם כתב כי במקום לעסוק במה שכינה ״המחדל האסטרטגי ארוך השנים״, הן התמקדו בפרסום של שלומי אלדר וניסו לקדם אותו במשך שבועות.

״במקום לעסוק במחדל האסטרטגי ארוך השנים, קפצו ראש לתוך הברווז של שלומי אלדר, וניסו לפמפם אותו במשך שבועות״, כתב גרינצייג. בהמשך טען כי הפרסום מסייע לנתניהו, וכתב: ״ברווז שרק מסייע לנתניהו עם הקו של ׳לא העירו אותי".

הביקורת של גרינצייג נוגעת, לדבריו, לבחירה במה להתמקד בשיח הציבורי. הוא טען כי העיסוק בפרסום לאורך שבועות הסיט את תשומת הלב מהמחדל האסטרטגי, שאותו תיאר כארוך שנים. את הפרסום עצמו הוא כינה ״ברווז״, והציג אותו ככזה שמחזק את הקו של נתניהו, שלפיו לא העירו אותו.