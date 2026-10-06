אירוע סייבר חריג: לקוחות של חברת האופנה הבריטית אסוס ברחבי העולם, ובהם גם בישראל, קיבלו היום (שלישי) הודעת פוש חריגה באפליקציה, שבה הודיעו האקרים כי פרצו למערכות החברה ואיימו בהדלפת מידע אישי של המשתמשים.

בהודעה שנשלחה למשתמשי האפליקציה הופיע תחילה הכיתוב "ASOS HACKED" (אסוס נפרצה), ובהמשך איום ישירות כלפי החברה. "לכבוד ממונה הגנת הפרטיות (DPO) וצוות ה-IT של אסוס, פרצנו באופן מלא לחשבון ה-Snowflake שלכם", נכתב בהודעה המאיימת. "צרו איתנו קשר, או שנדליף אותו". ההודעה כללה גם קישור לצ'אט בטלגרם.

אסוס טרם פרסמה הודעה רשמית בנוגע לפריצה המדווחת, כך שלא ברור באיזה היקף מידע של לקוחות עשוי היה להיפגע, אם בכלל. לפי הדיווחים, ההודעה החריגה הגיעה לפחות למספר גדול של משתמשי האפליקציה ברחבי העולם.

החברה לא הגיבה מיד לבקשות תגובה מכלי תקשורת שונים, ועדיין לא פרסמה הודעה על ההתראה או על מתקפת סייבר אפשרית בחשבונות הסושיאל שלה. השתיקה מעוררת חששות בקרב לקוחות החברה, במיוחד לאור העובדה שמדובר באתר קניות פופולרי שמחזיק מידע אישי רגיש של מיליוני משתמשים.

יצוין כי אסוס היא אחת מרשתות האופנה המקוונות הגדולות בעולם, עם מיליוני לקוחות ברחבי העולם. האתר פופולרי במיוחד גם בישראל, בזכות משלוח חינם בקנייה מעל סכום מסוים והנחות קבועות ללקוחות ישראלים.