נתניהו חושף: חמאס ינסה לשבש את הבחירות

ראש הממשלה נתניהו הזהיר בפתח ישיבת הממשלה מהאפשרות לפעולות חמאס בניסיון להשפיע על הבחירות, ולקראת אירועי הזיכרון לשביעי באוקטובר והבטיח תגובה הרסנית על כל ניסיון.

בפתח ישיבת הממשלה בסימן תאריך השביעי לאוקטובר המתקרב, ואירועי הזיכרון סביבו, ציין ראש הממשלה את הטבח הנורא שעברה ישראל ואת הגיבורים שנפלו בקרב, ואת הצורך להמשיך עד מיגור כל אויב שלקח חלק במעשים: "בערב השבעה באוקטובר אנחנו זוכרים ביגון ובכאב את גיבורינו שנפלו במלחמת התקומה ואת אחינו ואחיותינו שנפלו בטבח הנורא בעוטף עזה. נשים, גברים, ילדים, תינוקות שנרצחו ונשרפו על ידי מפלצות החמאס. בשלוש השנים האחרונות חיסלנו 4,000 מתוך 6,000 המפלצות הללו. לאף אחד מהם אין חסינות. נגיע לכולם ושלטון החמאס בעזה ימוגר".

נתניהו המשיך ותיאר כיצד מאז אותו יום השתנת לחלוטין מפת האזור: "בשלוש השנים הללו קרו שני דברים: "א' - הפכנו את הקערה על פיה. מדינת ישראל היא המדינה החזקה ביותר במזרח התיכון, אויבינו חלשים מאי פעם. שנית, בשלוש השנים הללו חבל התקומה קם לתחייה. 90 אחוזים מהתושבים חזרו לבתיהם ואליהם הצטרפו רבים אחרים. יש תנופת בנייה ושיקום אדירה בעוטף עזה - בערים, בקיבוצים, במושבים. זוגות צעירים באים לשם להתחיל חיים חדשים. וזהו ניצחון הרוח על הרוע, ניצחון ישראל על אויביה. אותו הדבר בדיוק קורה גם בצפון".

ולבסוף הזהיר ראש הממשלה מהאפשרות שחמאס ינסה להשפיע על תוצאות הבחירות וינסה להוציא לפועל מעשי טרור בניסיון להשיג זאת, אך הבטיח כי התגובה לכל ניסיון תהיה הרסנית וקשה: "דווקא משום שהחמאס כל כך חלש, הוא ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות כדי לנסות להשפיע עליהן. אנחנו ערוכים לכך, אנחנו קודם כל נסכל ניסיונות כאלה, ובכל מקרה נגיב על כך בעוצמה אדירה אם הם יעשו את הטעות הזאת. אני אומר לכל אויבינו: תראו מה עשינו לכם בשבע חזיתות במלחמת התקומה. אל תתעסקו איתנו״