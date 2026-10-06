מעבר מפתיע בשוק התקשורת: אל"ם אביחי אדרעי, שנודע בשני העשורים האחרונים כדובר צה"ל בערבית ופניו המוכרות בעולם הערבי, עובר לזירה התקשורתית ומצטרף לחדשות 12 בתפקיד פרשן לענייני ערבים. המעבר, שנודע היום (שלישי), מסמן פרק חדש בקריירה של אחד הדמויות הבולטות בתקשורת הצבאית הישראלית.

במסגרת תפקידו החדש, צפוי אדרעי להשתלב במהדורות השונות של חדשות 12 ולספק ניתוח ופרשנות לאירועים בעולם הערבי ובזירה הפלסטינית. מדובר בתפקיד תקשורתי ראשון עבורו לאחר יותר משני עשורים בצה"ל. כך על פי הפרסום באתר מאקו.

21 שנה בחטיבת דובר צה"ל

אדרעי שימש במשך 21 שנים כראש תחום תקשורת בערבית בחטיבת דובר צה"ל, תפקיד שבו הפך לדמות מוכרת ומזוהה בעולם הערבי. בחודשים האחרונים הועבר הפיקוד על התחום לסא"ל אלה ואויה, המכונה "קפטן אלה", שהמשיכה את הדרך שסלל.

מאז סיום תפקידו הרשמי כדובר, שימש אדרעי כיועץ ליחידה לענייני ערבים והמזרח התיכון בצה"ל. במהלך השנים צבר ניסיון עשיר בתקשורת מול קהלים ערביים, ניהל את נוכחות צה"ל ברשתות החברתיות בערבית, והפך לאחד הקולות המרכזיים של ישראל בעולם הערבי.

דמות מוכרת בעולם הערבי

במהלך שנות כהונתו, הפך אדרעי לדמות מוכרת ומזוהה בעולם הערבי. הוא ניהל את חשבונות הרשתות החברתיות של צה"ל בערבית, פרסם הודעות פינוי לאזרחים בלבנון ובעזה, והיה הפנים של ישראל מול המיליונים הצופים בו ברחבי המזרח התיכון.

בתקופת מלחמת חרבות ברזל, אדרעי היה מעורב באופן אינטנסיבי בהפצת מסרים לאוכלוסייה האזרחית בעזה ובלבנון. הוא הוציא הודעות פינוי לערים ולכפרים, התריע בפני תושבים על תקיפות צפויות, וניהל תקשורת ישירה עם קהלים ערביים ברשתות החברתיות.