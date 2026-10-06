רום ברסלבסקי מאשים: ״טקס פוליטי, סירבו לתת לי לדבר"

הערב (שלישי), לקראת טקסי הזיכרון לציון 7 באוקטובר, רום בראסלבסקי טוען כי לא הוזמן לדבר בטקס ולהנציח את חברי צוות האבטחה שנרצחו בנובה. בפוסט שפרסם כתב כי מדובר ב״טקס פוליטי״, ובהתכתבות עם יונתן שמריז כתב: ״אני לא מעביר את זה בשקט״.

״תשמע אחי, אני לא רוצה להתערב, אבל זה חוצפה שאתה לא נותן לי לדבר בטקס ולהנציח את החברים שלי מהאבטחה״, כתב ברסלבסקי לשמריז. בהמשך הוסיף: ״למה שתיקחו בעלות על טקס השביעי באוקטובר ותקחו בעלות על מי מדבר ומי לא? אני שורד שבי ואני רוצה לדבר״. ברסלבסקי כתב גם כי הוא מבקש להנציח את חבריו, והבהיר כי יתנגד למצב שבו לא תינתן לו האפשרות לדבר.

שמריז השיב כי ״לא לקחנו בעלות על הזיכרון של ה־7/10 וכל אחד יכול להנציח את החברים והיקרים שלו בכל דרך שיבחר״. הוא ציין כי באותו יום ייערך בקיבוץ טקס נוסף, כמה שעות לפני הטקס של תנועת "קומו", והוסיף שההחלטות מתקבלות בידי צוות הכולל אנשי מקצוע, משפחות שכולות ומשפחות חטופים.

שמריז כתב כי ״כל כך הרבה אנשים נפגעו״, והסביר כי כדי לספר את סיפורם של כולם על במה אחת, ״נצטרך להאריך את משך הטקס לחודש״. לדבריו, מאות משפחות שכולות ומשפחות חטופים צפויות להיות בקהל, והוא מקווה שגם ברסלבסקי יגיע.

שמריז הוא אחיו של אלון שמריז ז"ל, שנהרג מאש צה״ל. לפי הפרסום על הטקס, טקס הזיכרון הלאומי צפוי להתקיים ביום רביעי, 7 באוקטובר, בשעה 21:15, ולשודר בגופי תקשורת שונים.