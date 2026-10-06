בגלל ארה"ב: רוסיה מאיימת להרחיב את המלחמה

סכסוך מדיני משולש יוביל להרחבת מלחמת אוקראינה לחזיתות חדשות?

ארצות הברית וליטואניה מקדמות תוכנית משותפת, להצבת בסיס אמריקאי אסטרטגי שיכלול זרוע אווירית, מערכות יירוט וכוחות במדינה, כאשר שתי המדינות מקדמות גם הצבת טילים גרעיניים בשטח המדינה, כגורם מרתיע נגד התפשטות רוסית.

בשבועות האחרונים קיימה ליטואניה תהליך לשינוי חוקתי, שהסיר את הסעיף שאוסר על ליטואניה להחזיק 'נשק להשמדה המונית' בשטחה. סעיף שאומץ על ידי כמעט כל המדינות הבלטיות בזמן התפרקות ברית המעוצות כתנאי לעצמאותן, וכעת המדינה יכולה לארח נשק גרעיני.

בתגובה לכך, ברוסיה לא שתקו בעקבות שינוי החוקה וקידום המהלך האמריקאי-ליטואני והודיעו כי לא יאפשרו הקמת איום על גבולם ובמידת הצורך יפעלו אם יאלצו לכך.

מהקמלין נמסר: "אם ליטואניה תארח נשק גרעיני בשטחה או תאפשר בסיס, רוסיה תיאלץ לפעול כדי להגן על ביטחונה שלה".