באמצע שבוע עמוס, כשהלו"ז דוחק והבטן מקרקרת, אף אחד לא רוצה לבלות שעה במטבח או להשאיר אחריו הר של כלים מלוכלכים. בדיוק בשביל הרגעים האלה קיים המתכון הבא – מוקפץ עוף וירקות שמוכן במחבת אחת תוך 20 דקות בלבד, עם מינימום מאמץ ומקסימום טעם.

הסוד של המנה הזו טמון בשילוב המושלם בין חלבון איכותי לירקות צבעוניים, כשהכול עטוף ברוטב אסייתי מתוק-מלוח שהילדים פשוט אוהבים. בניגוד למוקפץ המסורתי שדורש עמידה מתמדת ליד הכיריים והקפצה מהירה בווק, הגרסה הזו מאפשרת לכם לבשל הכול במחבת רחבה אחת או בווק ביתי רגיל.

המצרכים שצריך (ל-2 מנות)

לחלבון: 300 גרם חזה עוף חתוך לרצועות דקות. חשוב לחתוך את העוף לנתחים בגודל אחיד כדי שיתבשלו באופן שווה ומהיר. למי שמעדיף גרסה צמחונית, אפשר להשתמש בקוביות טופו קשה.

לירקות: גזר אחד חתוך לרצועות דקות או מגורד, פלפל אחד חתוך לרצועות, וחופן פרחי ברוקולי או קישוא – כל מה שיש במקרר יעבוד מצוין. אפשר להוסיף גם פטריות או זוקיני לפי הטעם.

לרוטב האסייתי: 3 כפות רוטב סויה איכותי, כף סילאן או דבש (בשביל המתקתקות שהילדים אוהבים), כפית שמן שומשום (חובה בשביל הטעם האסייתי), ומעט שום כתוש. אפשר להוסיף גם קצת ג'ינג'ר מגורד למי שאוהב.

לתוספת: אורז מהיר, פתיתים או נודלס – כל מה שמתבשל מהר ומשביע.

אופן ההכנה: פשוט עד כאב

מכינים את התוספת: מרתיחים מים ומכינים נודלס, אורז או פתיתים לפי הוראות היצרן במקביל לבישול. זה חוסך זמן יקר.

צורבים את החלבון: מחממים מחבת רחבה או ווק עם כף שמן על אש גבוהה. מקפיצים את רצועות העוף (או קוביות הטופו) כ-4–5 דקות עד שהן מבושלות וכמעט מוכנות, ומעבירים לצלחת. חשוב לא לדחוס את העוף במחבת – תנו לו מקום להשתזף יפה.

מקפיצים את הירקות: באותה מחבת, מוסיפים מעט שמן ואת הירקות. מקפיצים 3–4 דקות על אש גבוהה עד שהם מתרככים קלות אך נשארים פריכים. הסוד הוא לא לבשל יתר על המידה – אנחנו רוצים ירקות עם מרקם, לא סמרטוטים.

איחוד ורוטב: מחזירים את העוף למחבת, מערבבים בקערית קטנה את כל רכיבי הרוטב ושופכים מעל. מקפיצים הכל יחד עוד דקה-שתיים עד שהרוטב מצטמצם ועוטף את הרכיבים בציפוי מבריק ומפתה.

הגשה: מגישים חם מעל האורז, הנודלס או הפתיתים. מומלץ לפזר שומשום או בצל ירוק קצוץ מלמעלה לנגיעה אחרונה של צבע וטעם.

טיפים לשדרוג

רוצים להעשיר את המנה? אפשר להוסיף אורז מבושל ישירות למחבת ולהפוך את זה למנה אחת שלמה. גרסה נוספת היא להוסיף נודלס מבושלים ולקבל מוקפץ נודלס קלאסי.

למי שאוהב חריף, אפשר להוסיף רסיסי צ'ילי או רוטב צ'ילי מתוק לרוטב. ולמי שרוצה עוד חלבון, ביצה מקושקשת שמתווספת בסוף היא תוספת מנצחת.

המנה הזאת מתאימה גם להכנה מראש – אפשר לחתוך את הירקות והעוף בבוקר, לשמור במקרר, ובערב רק להקפיץ. כך הארוחה מוכנה תוך 10 דקות ממש.

בתיאבון!