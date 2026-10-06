דרמה בגרמניה: ראש המודיעין הלאומי נעצר בחשד לבגידה

אוגוסט האנינג, מי שהיה בעברו ראש סוכנות ה-BND, סוכנות המודיעין הלאומית של גרמניה המקבילה למוסד, נעצר מוקדם יותר היום בחשד לבגידה וריגול נגד המדינה, לאחר שחקירה העלתה ראיות כי העביר חומרים מסווגים לרוסיה במשך שנים.

על פי הדיווחים בגרמניה, האנינג נעצר בחשד לריגול למען האויב וייתכן גם בגידה, לאחר שעל פי החשדות העביר במשך שנים מידע מסווג מכל מיני סוגים אל השלטונות הרוסיים. על פי הפרסומים חלק מהמידע המסווג ביותר עסק ביכולות אוקראיניות הגנתיות, מידע על תוכנית הגרעין האיראנית ועוד אלפי פיסות מידע מסווג ביותר.

האנינג נעצר מוקדם יותר בביתו ועל פי הדיווח לפחות אדם אחד נוסף נלקח איתו לחקירה. על פי החשדות הוא 'לא רק' סיפק מידע גולמי, אלא אף שלח ניתוחים מורכבים של תמונת המצב המודיעינית והציע פרשנות מבצעית ישירה.