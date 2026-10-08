עינת שמל מ"ארבע חתונות" נחשפת: "חוויתי זוגיות רעילה"

כוכבת תכנית הריאליטי "ארבע חתונות" של כאן 11, עינת שמל, התארחה בפודקאסט "סרוגים" לשיחה פתוחה וחשופה על הדרך שעברה עד שהגיעה אל הנחלה. בראיון מיוחד, שיתפה עינת בחוויות המורכבות מזוגיות קודמת שהפכה לרעילה ומקטינה – דווקא במקומות הכי אישיים שלה.

"אף אחד לא נכנס לי לצלחת," אמרה עינת במהלך הראיון ל"סרוגים", וסיפרה על בן זוג מתקופה שקדמה להכרותה עם גיל: "הייתה לי זוגיות של שנה ומשהו שהייתה קצת רעילה. זה היה המקום של לתת הערות על האוכל, 'כמה את אוכלת' ו'אל תאכלי יותר מדי'. ולי – שאני בן אדם שהכי אוהב לאכול ונהנה מזה – הוא היה אומר 'למה את אוכלת הרבה? זה לא בריא'." שמל הסבירה כי לקח לה זמן לעבד את הסיטואציה, אך ברגע שהבינה מה מתרחש, היא החליטה לשים לזה סוף ולבחור בעצמה: "אמרתי לו 'אתה לא מגיע לך אותי'. ידעתי שאני צריכה יותר להתקרב לעצמי. משם בא המקום של 'גם אם קשה לי בלעדיך, יותר קשה לי בלעדי' – להבין שיש לי אותי."

עינת שמל ( אולפן סרוגים )

את התהליך האישי והעצמה הזו הביאה עינת גם לקשר עם בן זוגה גיל, אליו הגיעה כשהיא מרגישה מוכנה, מגובשת ובוגרת הרבה יותר. השניים כבשו את המסך בתכנית וזכו במקום הראשון, תפנית שהפתיעה את עינת במיוחד בהתחשב בכך שהחתונה שלהם נערכה בתקציב צנוע יחסית של כ-120 אלף שקלים בלבד – מחיר נמוך משמעותית מהמקובל כיום בתעשייה. במיוחד כשמדובר בחתונה השנייה של עינת, שכבר הייתה נשואה בעבר - עד שבן זוגה, שסבל ממאניה דיפרסיה, החליט לשים קץ לחייו.

בנוסף, חשפה שמל בחיוך כי במהלך צילומי "4 חתונות", צוות ההפקה התקשה להוציא ממנה "ג'וס" או דרמות מיותרות. הסיבה לכך פשוטה: עינת הקפידה להישאר נאמנה לעצמה, כאדם טוב, ישר ואמיתי שלא מחפש פרובוקציות – בדיוק התכונות שהביאו אותה לזכייה ואל לבו של הקהל.