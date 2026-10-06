במלאת שלוש שנים למתקפת הטרור ולפרוץ המלחמה, התארחו באולפן "סרוגים" נשים שאיבדו את בני זוגן במהלך הקרבות מאז ה-7 באוקטובר. 412 בנות ובני זוג שכלו את אהוביהם מאז פרוץ המלחמה, ואלו רק 2 סיפורים מתוך מאות על האהבה שנגדעה ברגע אחד.

"היינו חודשיים לפני החתונה, החיים שלי השתנו ברגע" רני בת ציון קאפח הייתה ארוסתו של רב״ט יוסף חיים רבוח ז״ל, בן 19 מקריית ארבע, אלוף ישראל לנוער בטאקוונדו וחבר נבחרת ישראל. השניים הכירו כבר בגיל 14 והיו בני זוג במשך חמש שנים. "הוא היה הבן זוג הכי מושלם בעולם, הכי אכפתי, נתן לי הכל", שחזרה רני בדמעות. בערב חג סוכות (7 באוקטובר 2025), לאחר ארוחת החג, הלכו השניים לבקר חבר. "דפקנו בדלת, וכ שנכנסנו ישר היה בום מטורף. יוסף צעק מכאבים ואני הייתי בטוחה שאני מדמיינת. ניסיתי לתפוס את המבט שלו, צעקתי לו 'תישאר איתי'. תוך רגעים הגיעו המון אנשים והבנתי מה קרה. לקחו אותו לבית החולים, משם הלכתי ישר לחקירה, ומאז החיים שלי השתנו". יוסף נהרג מירי של חבר ילדות ששירת במג"ב, באירוע שנחקר במח"ש.

רני ובן זוגה יוסף חיים רבוח ז"ל

"הוא שלח סלפי 'מה זה השיר הסאחי הזה?' – ויום אחרי נפל"

מאיה הדדי שכלה את בן זוגה, סמ״ר עידו אפל ז״ל, בן 21 ממושב צופר, לוחם בגדוד 50 של חטיבת הנח״ל. השניים הכירו בשנת שירות ברמת הגולן והפכו לזוג. עידו, שהיה מחובר לטיולים ולמדבר, אף נפצע במהלך המלחמה מרסיס אך התעקש לחזור להילחם בעזה.

יום לפני שנפל, חגג עידו את יום הולדתו ה-21. "הצלחתי לגנוב שיחה קצרה דרך המ"פ שלו, שיחה כיפית ורגילה של יום הולדת", סיפרה מאיה. "המשפחה שלו הקדישה לו שיר ברדיו, ובזכות זה היה לו את הטלפון. הוא הדליק אותו כדי לומר תודה, צחק על השיר "ילד של אבא" שהוריו בחרו ושלח לנו תמונה: 'תודה רבה, אוהב אתכם אבל מה זה השיר הסאחי הזה?'. זו הייתה ההזדמנות האחרונה שלנו לדבר". למחרת, ב-28 במאי 2024, נהרג עידו יחד עם עוד שני לוחמים בקרב בדרום הרצועה כשהכוח נכנס למבנה ממולכד.

מאיה הדדי ועידו אפל ז"ל

בפאנל השתתפה גם עינת שגיא אלפסה, חברת הנהלה בעמותת "הותיר אחריו חבר.ה". עינת איבדה את בן זוגה שמשון זיידנר ז"ל בשנת 1994, בימים שבהם המושג "חברה שכולה" כלל לא היה קיים בחברה הישראלית. כיום היא מלווה את הצעירות והצעירים שנותרו לבד.

לפי נתוני העמותה שנחשפו במלאת שלוש שנים למלחמה:

412 בנות ובני זוג שכלו את אהוביהם מאז פרוץ המלחמה.

שכלו את אהוביהם מאז פרוץ המלחמה. 118 מהם איבדו את בן או בת הזוג ב-7 באוקטובר עצמו.

איבדו את בן או בת הזוג ב-7 באוקטובר עצמו. 57% מהשכולים היו בני פחות מ-21 בעת האובדן.

היו בני פחות מ-21 בעת האובדן. 10% מבנות ובני הזוג היו מאורסים או לקראת חתונה.

היו מאורסים או לקראת חתונה. הצעירה ביותר הייתה בת 16 בלבד בעת נפילת אהובה, והמבוגרת ביותר בת 60.

"בנות ובני הזוג השכולים איבדו לא רק את האדם שאהבו, אלא יחד איתו נגדע גם העתיד שדמיינו יחד", מסכמת עו"ד עדי אלון שיינברג, מנכ״לית העמותה. "מכיוון שטרם הספיקו להינשא, מקומם במעגל השכול אינו תמיד מובן מאליו. אנחנו כאן כדי להעניק להם מעטפת טיפולית וקהילה תומכת, כדי שיוכלו לחזור לחיים לצד האבל – ולא בצלו".