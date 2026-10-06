פיצוץ בין הדר מוכתר למועמד ישר: "גועל נפש, אפס אחד". צפו 

הדר מוכתר מהליכוד התעמתה היום (שלישי) עם ניר חג'בי, מועמד מפלגת 'ישר' בראשות גדי איזנקוט, שבנו יונתן נרצח ב-7 באוקטובר.

על פי התיעוד שפרסם מיכאל שמש, מוכתר נאמה בפניי תלמידי בית ספר, ובשלב מסוים חג'בי חטף ממנה את המיקרופון. מוכתר הוסיפה לדבר על בנו של חג'בי, ואמרה: "גיייסתי כספים לבן שלו", והוא בתגובה צעק לעברה: "תתביישי לך, את לא תעשי סיבוב על הבן שלי".

מהקהל נשמעו קריאות נגד חג'בי: "זה הולך להיות חבר כנסת? גועל נפש. תתבייש לך", "מה אתה חוטף ממנה מיקרופון, יאפס אחד".