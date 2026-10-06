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חדשות פוליטי מדיני

פיצוץ בין הדר מוכתר למועמד ישר: "גועל נפש, אפס אחד". צפו 

הדר מוכתר, ראש מטה הצעירים בקמפיין הליכוד, בעימות שכמעט גלש לפסים פיזיים, עם מועמד מפלגת ישר!: "את לא תעשי סיבוב על הבן שלי"

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הדר מוכתר ( אוליביה פיטוסי, פלאש 90)

הדר מוכתר מהליכוד התעמתה היום (שלישי) עם ניר חג'בי, מועמד מפלגת 'ישר' בראשות גדי איזנקוט, שבנו יונתן נרצח ב-7 באוקטובר.

על פי התיעוד שפרסם מיכאל שמש, מוכתר נאמה בפניי תלמידי בית ספר, ובשלב מסוים חג'בי חטף ממנה את המיקרופון. מוכתר הוסיפה לדבר על בנו של חג'בי, ואמרה: "גיייסתי כספים לבן שלו", והוא בתגובה צעק לעברה: "תתביישי לך, את לא תעשי סיבוב על הבן שלי".

מהקהל נשמעו קריאות נגד חג'בי: "זה הולך להיות חבר כנסת? גועל נפש. תתבייש לך", "מה אתה חוטף ממנה מיקרופון, יאפס אחד".

העימות

נזכיר כי אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו לא אישר לקצר לה את הפז"ם כדי שתוכל להתמודד ברשימה, הדר מוכתר מונתה לראש מטה הצעירים בקמפיין הליכוד. "הדר, בת 24 בעלת תואר שני במדעי המחשב, בוגרת יחידת 8200 בצה"ל ומובילת דעת קהל, תתרום רבות לקמפיין", נמסר אז מהמפלגה.
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ראם
לפני שעה

3 בנות יש לי בבית ואני מלמד אותן דרך ארץ לפני הכל! הליכוד של היום שכח מה זה כבוד לאבא שאיבד את הבן שלו בשביל המדינה
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