פיצוץ בין הדר מוכתר למועמד ישר: "גועל נפש, אפס אחד". צפו 

הדר מוכתר מהליכוד התעמתה היום (שלישי) עם ניר חג'בי, מועמד מפלגת 'ישר' בראשות גדי איזנקוט, שבנו יונתן נרצח ב-7 באוקטובר.
על פי התיעוד שפרסם מיכאל שמש, מוכתר נאמה בפניי תלמידי בית ספר, ובשלב מסוים חג'בי חטף ממנה את המיקרופון. מוכתר הוסיפה לדבר על בנו של חג'בי, ואמרה: "גיייסתי כספים לבן שלו", והוא בתגובה צעק לעברה: "תתביישי לך, את לא תעשי סיבוב על הבן שלי".
מהקהל נשמעו קריאות נגד חג'בי: "זה הולך להיות חבר כנסת? גועל נפש. תתבייש לך", "מה אתה חוטף ממנה מיקרופון, יאפס אחד".
נזכיר כי אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו לא אישר לקצר לה את הפז"ם כדי שתוכל להתמודד ברשימה, הדר מוכתר מונתה לראש מטה הצעירים בקמפיין הליכוד. "הדר, בת 24 בעלת תואר שני במדעי המחשב, בוגרת יחידת 8200 בצה"ל ומובילת דעת קהל, תתרום רבות לקמפיין", נמסר אז מהמפלגה.
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