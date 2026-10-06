צבי יחזקאלי: זה מה שחמאס יעשה ל-20 אלף העזתים

הפרשן צבי יחזקאלי תקף היום (שלישי) בתוכנית ״פתחי וזמרי בעם״ את הרעיון לאמן במצרים 20 אלף עזתים שאינם אנשי חמאס. לדבריו, בעזה אין כיום כוח משמעותי שאינו נתון להשפעת הארגון או תומך בו.

״שאלתם אותי אם יש בעזה עשרים אלף שהם לא חמאס? כן, יש. בבתי הקברות בעזה יש כאלה״, אמר יחזקאלי. הוא הוסיף: ״אין כזה דבר בעזה שאתה לא תחת שלטון חמאס ואתה לא חמאסניק. מי שלא תומך חמאס כבר לא נמצא ולא קיים״.

יחזקאלי השווה את התוכנית להסכמי אוסלו וטען כי כוח שיוכשר במצרים וייכנס לרצועה עם נשק לא יוכל לעמוד מול חמאס. ״אתה מביא עשרים אלף שיאומנו במצרים, עושים להם קפיצות, מטווחי אש, יכניסו להם נשק, וחמאס אחרי יומיים מריץ אותם בתחתונים עם דם על הראש ולוקח להם את כל הנשק״, אמר.