לראשונה: אבינתן אור חושף מה הוביל לפרידה מנועה ארגמני

נועה ארגמני ואבינתן אור ( דובר צה"ל )

אבינתן אור, שנחטף לרצועת עזה ב-7 באוקטובר יחד עם בת זוגו באותה תקופה, נועה ארגמני, התייחס לראשונה לפרידה בין השניים, לאחר שבחודשים האחרונים נודע כי הזוגיות שלהם הסתיימה.

"דברים שהתאימו פעם כבר לא מתאימים היום" בריאיון לאילנה דיין בתוכנית "עובדה" בקשת 12, נשאל אור על מערכת היחסים עם ארגמני וסיפר כי השניים נפרדו לפני מספר חודשים. "שנינו עברנו הרבה בשנתיים האלה, כל אחד בדרכו שלו", אמר. "דברים שאולי היו מתאימים פעם כבר לא מתאימים היום, וזה בסדר שזה נגמר. כל אחד עבר הלאה וכל אחד בדרכו שלו".

נועה ארגמני ואבינתן אור ( דובר צה"ל )

"אחרי תקופה בתחתית, אני מרגיש בפסגה"

למרות הפרידה, אור סיפר כי כיום הוא נמצא במקום טוב יותר בחייו, אחרי התקופה הקשה שעבר: "אני בסדר וטוב לי בחיים. אחרי תקופה בתחתית, אני מרגיש בפסגה".

אור וארגמני נחטפו יחד ממסיבת הנובה בבוקר 7 באוקטובר. ארגמני חולצה משבי חמאס במבצע ארנון ביוני 2024, בעוד אור נותר בשבי תקופה ממושכת. לאחר שובו לישראל, השניים המשיכו את חייהם, ובהמשך נפרדו.