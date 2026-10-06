בת 20 מאוסטרליה הגיעה להתנדב ונקלעה לקשר עם נהג אמבולנס מוסלמי

אמבולנס באוסטרליה ( בינה מלאכותית )

רות, צעירה יהודייה בת 20 מאוסטרליה, שהגיעה לישראל לתקופה של מספר חודשים כדי להתנדב במד"א, מצאה את עצמה בקשר רגשי קרוב עם נהג אמבולנס מוסלמי.

הקשר החל לאחר שהנהג הזמין אותה לשתות קפה, ורות (שם בדוי), שלא הייתה מודעת למשמעות שעלולה להתפתח לקשר מסוג זה, נענתה להזמנה. בתוך זמן קצר התפתח בין השניים קשר זוגי קרוב, שהלך והתחזק ככל שרות הגיעה להתנדב במקום. אמה של הצעירה, שנמצאת באוסטרליה, שמעה על הקשר ועל המציאות שבה נמצאת בתה בישראל והדבר עורר בה דאגה. המרחק הגדול וחוסר היכולת להיות לצד בתה הפכו את ההתמודדות למורכבת במיוחד. היא הבינה כי תגובה חריפה או ניסיון לכפות על רות לנתק את הקשר עלולים דווקא להרחיק אותה ולהדק את הקשר עוד יותר.בעקבות כך היא יצרה קשר עם ארגון 'יד לאחים', שם ביקשה לקבל הדרכה באנגלית שתסייע לה להתמודד עם המצב ולנהל שיחה נכונה עם בתה. בארגון חיברו אותה לפעיל דובר אנגלית, שליווה אותה והדריך אותה כיצד לפעול מול רות מבלי ליצור עימות שעלול להזיק לתהליך.

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בעקבות ההדרכה והליווי שקיבלה, החלה האם לפעול מול רות בהדרגה ובדרך שהותאמה למצב. בין היתר, היא ניסתה להשפיע עליה להפסיק את ההתנדבות במד"א, מתוך הבנה שהתרחקות מסביבת הקשר עשויה לסייע גם בהתרחקות מהקשר עצמו.

במקביל, המשיכה האם להיות בקשר עם הפעיל מ'יד לאחים' ולקבל ממנו הכוונה כיצד להתמודד עם ההתפתחויות. כעת, לאחר שהצעירה סיימה את תקופת ההתנדבות בישראל, התקשרה האם לפעיל הארגון שליווה אותה וביקשה להודות לו על הסיוע. בשיחה סיפרה האם כי רות מבינה כיום את מורכבות הקשר ואת הסיבות שבגללן אין מקום להמשך הקשר.

בארגון 'יד לאחים' מציינים כי המקרה ממחיש את החשיבות שבהתערבות נכונה ורגישה מצד בני המשפחה, במיוחד כאשר מדובר בצעירה הנמצאת רחוק מביתה ומסביבתה הטבעית. כמו כן הם מדגישים כי במקום עימות ישיר שעלול לגרום לצעירה להיסגר ולהתרחק מהמשפחה, ניתן לפעול באמצעות שיח הדרגתי וליווי מקצועי המותאם למצב. במקרה הזה הליווי שניתן לאם סייע לה להשפיע על בתה ולהביא לסיום הקשר.