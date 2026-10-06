לפיד בהאשמה חמורה: ערוץ 14 מגשים את חלומו של סינוואר 

ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד תקף היום (שלישי) בכנס הבינלאומי ללוחמה בטרור באוניברסיטת רייכמן את הממשלה ואת מי שלדבריו מפיצים תיאוריית בגידה מבפנים. ״תיאוריית הבגידה מבפנים שמפיצה הממשלה - היא הבגידה מבפנים״, אמר.

לפיד טען כי אויבי ישראל ביקשו לעורר פחד וחשד בין אזרחי המדינה, וכי הפצת הטענות על שיתוף פעולה של גורמי ביטחון עם חמאס משרתת את מטרתם. ״התיאוריה הזו - זה חלומו הגדול של סינוואר. זה מה שרצה נסראללה, זה מה שרצה ח'מינאי״, אמר.

בהמשך מנה לפיד את טלי גוטליב, ערוץ 14, ״מכונת הרעל״ ו״הציוצים הליליים מהלשכה״, שלטענתו החזירו לחיים את מורשתם של מנהיגי חמאס, חיזבאללה ואיראן. הוא הוסיף: ״לפי סקר שנעשה ארבעה מכל עשרה ישראלים מאמינים שמפקדי צה״ל והשב״כ שיתפו פעולה עם החמאס״.

״אין בגידה גדולה יותר מבפנים, מהפצת השקר על הבגידה מבפנים״, אמר לפיד. לדבריו, ״מי שביודעין ובכוונה מקדם את השקר המתועב הזה, הוא סייען של האויב״.

לפיד התייחס גם למצב בעזה ואמר כי חמאס לא ניצח בשדה הקרב, אך גם לא הובס, וכי חמושים עדיין נמצאים ברצועה. הוא טען כי ישראל חזקה מחמאס, אך הוסיף שניצחון על טרור אינו נמדד רק במנהרות שנהרסו ובמחבלים שחוסלו. בדבריו הציג את המאבק בהפצת תיאוריות הבגידה כחלק מההתמודדות על חוסנה של ישראל.