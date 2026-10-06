במלאת שלוש שנים למתקפת הטרור ב-7 באוקטובר, עמותת "הותיר אחריו חבר.ה" מפרסמת נתונים מזעזעים: 412 בנות ובני זוג שכולים איבדו את אהוביהם מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל". מאחורי המספרים הקרים מסתתרים סיפורים של אהבה שנקטעה, חלומות שנגדעו ועתיד שלם שנמחק ברגע.

הנתונים מגלים כי יותר מרבע מבנות ובני הזוג השכולים – 118 מתוכם – שכלו את בני זוגם ב-7 באוקטובר עצמו, באותו בוקר שבת שחור שבו התמוטטה השגרה. בשנה האחרונה בלבד נוספו 23 בנות ובני זוג נוספים למעגל השכול הכואב.

הנתונים המזעזעים: רובם צעירים מאוד

הנתונים שמפרסמת העמותה חושפים תמונה קשה במיוחד: 57% מבנות ובני הזוג השכולים היו מתחת לגיל 21 בעת נפילת בן או בת זוגם. מדובר בצעירים ובצעירות שרק התחילו את חייהם, שחלמו על עתיד משותף ונאלצו להתמודד עם אובדן בלתי נתפס.

32% נוספים היו בגילאי 22-26, 7% בגיל 27-31, ו-4% מעל גיל 32. בת הזוג הצעירה ביותר הייתה בת 16 בלבד בעת נפילת אהובה, והמבוגרת ביותר בת 60. כ-10% מבנות ובני הזוג היו מאורסים או לקראת חתונה בעת האובדן – כמו מעוז רקנטי הי"ד שהיה אמור להתחתן בעוד חודש עם ארוסתו רני קלרמן.

מהנתונים: רבים היו בשירות פעיל

עוד עולה מהנתונים כי 30% מבנות ובני הזוג היו בשירות צבאי פעיל בזמן האובדן, ועוד 4% היו מלש"בים. 8% מכלל החללים הותירו אחריהם בן או בת זוג שכולים. נתונים אלה מדגישים את המחיר הכבד שמשלם הדור הצעיר בישראל.

כדי להבין את המשמעות של הנתונים, די לציין כי מאז הקמת העמותה בשנת 1998 ועד פרוץ המלחמה, ליוותה העמותה כ-500 בנות ובני זוג שכולים בסך הכול. בשנים שלפני המלחמה, התווספו בממוצע 12 בנות ובני זוג שכולים בכל שנה. המלחמה הנוכחית הכפילה את המספרים הללו פי עשרות.

"המקום שלהם במעגל השכול אינו מובן מאליו"

עו"ד עדי אלון שיינברג, מנכ"לית עמותת "הותיר אחריו חבר.ה", מסבירה את הקושי הייחודי של בנות ובני הזוג השכולים: "בנות ובני הזוג השכולים איבדו לא רק את האדם שאהבו, אלא יחד איתו נגדע גם העתיד שדמיינו יחד. מכיוון שטרם הספיקו להינשא, פעמים רבות המקום שלהם במעגל השכול אינו מובן מאליו, ובכך רק מעצים את הקושי שבהתמודדות עם האובדן".

שיינברג מוסיפה: "הכאב יישאר. בעמותה אנחנו מלוות בנות ובני זוג שכולים, מעניקות להם מעטפת טיפולית תומכת וקהילה חמה, כדי שיוכלו לחזור לחיים מלאים לצד האבל ולא בצלו". העמותה מציעה לכל אחת ואחד מהם מעטפת שיקומית וטיפולית מותאמת אישית ומלווה אותם מרגע האובדן ולכל חייהם.

סיפורים אישיים מאחורי הנתונים

מאחורי הנתונים הקרים נמצאים מאות צעירות וצעירים שאיבדו את האדם שאהבו ואת החיים שדמיינו יחד – את מי שהיה חלק מהיומיום שלהם, מהתוכניות הקטנות ומהחלומות הגדולים לעתיד. כמו מגן קיי ויאיר אביטן ז"ל, שהכירו במבחן במתמטיקה, חלמו על חתונה וילדים, ודיברו על החינה בשבת האחרונה לפני שנפל.

שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, הם ממשיכים לבנות את חייהם לצד האובדן, האהבה והגעגוע. העמותה ממשיכה ללוות אותם בדרך הארוכה והמורכבת של בניית חיים חדשים, תוך שמירה על הזיכרון והקשר לאדם שאהבו.

עמותת "הותיר אחריו חבר.ה" הוקמה בשנת 1998 על ידי פיליס חיימוביץ ז"ל, שהלכה לעולמה השנה, בעקבות נפילתו של סגן אבי בוק ז"ל, בן זוגה של בתה מיכל. העמותה פועלת מתוך אמונה כי למדינת ישראל, לצה"ל ולחברה כולה יש חובה מוסרית לדאוג לבנות ובני הזוג השכולים.