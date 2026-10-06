בן גביר פגוע מנתניהו: זה מה שהוא יעשה אחרי הבחירות

איתמר בן גביר ( חיים גולדברג/פלאש90 )

מפלגת עוצמה יהודית בראשות השר בן גביר, מסרה כעת (שלישי) את תגובתה להסכם העודפים שנחתם בין הליכוד לציונות הדתית. בהודעה נמסר: "לצערנו הליכוד סירב לחתום על הסכם עודפים עם עוצמה יהודית, וזאת כחלק מניסיון הליכוד להקטין את עוצמה יהודית, ולהשאיר את בן גביר מחוץ לממשלת האחדות שהליכוד מתכנן עם איזנקוט. אלו בדיוק הדברים שאמר אתמול מועמד הליכוד וח״כ מפלגת העבודה לשעבר אלי גולדשמיד".

עוד באותו נושא הליכוד והציונות הדתית חתמו על הסכם עודפים יוסי בן עטר

נזכיר כי הסכם עודפים הוא הסכם טכני שנחתם בין שתי מפלגות טרם הבחירות ומטרתו היא למנוע מצב שבו קולות כשרים של בוחרים הולכים לאיבוד לאחר חלוקת המנדטים הראשונית.