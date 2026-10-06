בן גביר פגוע מנתניהו: זה מה שהוא יעשה אחרי הבחירות

מפלגת עוצמה יהודית בראשות השר בן גביר, מסרה כעת (שלישי) את תגובתה להסכם העודפים שנחתם בין הליכוד לציונות הדתית.
בהודעה נמסר: "לצערנו הליכוד סירב לחתום על הסכם עודפים עם עוצמה יהודית, וזאת כחלק מניסיון הליכוד להקטין את עוצמה יהודית, ולהשאיר את בן גביר מחוץ לממשלת האחדות שהליכוד מתכנן עם איזנקוט. אלו בדיוק הדברים שאמר אתמול מועמד הליכוד וח״כ מפלגת העבודה לשעבר אלי גולדשמיד".
נזכיר כי הסכם עודפים הוא הסכם טכני שנחתם בין שתי מפלגות טרם הבחירות ומטרתו היא למנוע מצב שבו קולות כשרים של בוחרים הולכים לאיבוד לאחר חלוקת המנדטים הראשונית.
מי יכול לזכור ממשלה וראש ממשלה כל כך כושלים? (שרק חיפשו ומחפשים לברוח מאחריות ולהאשים אחרים בכשליהם) הגיע הזמן להחליף הנהגה,להפריד את הדת/כת מהמדינה ולגייס אך ורק גיוס שיוויוני