סרוגים
חדשות פוליטי מדיני

בן גביר פגוע מנתניהו: זה מה שהוא יעשה אחרי הבחירות

השר בן גביר הגיב כעת להסכם העודפים שנחתם בין הליכוד לציונות הדתית וממשיך להזהיר: זה מה שנתניהו יעשה אחרי הבחירות

25 תגובות
עקבו אחרינו ב -
איתמר בן גביר (חיים גולדברג/פלאש90)

מפלגת עוצמה יהודית בראשות השר בן גביר, מסרה כעת (שלישי) את תגובתה להסכם העודפים שנחתם בין הליכוד לציונות הדתית.

בהודעה נמסר: "לצערנו הליכוד סירב לחתום על הסכם עודפים עם עוצמה יהודית, וזאת כחלק מניסיון הליכוד להקטין את עוצמה יהודית, ולהשאיר את בן גביר מחוץ לממשלת האחדות שהליכוד מתכנן עם איזנקוט. אלו בדיוק הדברים שאמר אתמול מועמד הליכוד וח״כ מפלגת העבודה לשעבר אלי גולדשמיד".

יוסי בן עטר

נזכיר כי הסכם עודפים הוא הסכם טכני שנחתם בין שתי מפלגות טרם הבחירות ומטרתו היא למנוע מצב שבו קולות כשרים של בוחרים הולכים לאיבוד לאחר חלוקת המנדטים הראשונית.
סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
12
אין כמו אמת
לפני 39 דקות

מי יכול לזכור ממשלה וראש ממשלה כל כך כושלים? (שרק חיפשו ומחפשים לברוח מאחריות ולהאשים אחרים בכשליהם) הגיע הזמן להחליף הנהגה,להפריד את הדת/כת מהמדינה ולגייס אך ורק גיוס שיוויוני
הצטרפו אלינו