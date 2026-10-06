יצחק עמית מודה בבג"ץ: "אנחנו עדיין מוטרדים מזה"

‏לאחר דיון במעמד צד אחד עם נציג השב"כ, בג"ץ מציע היום (שלישי) ליו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, למשוך את העתירה נגד השב"כ על אבטחתו.

‏נשיא העליון השופט יצחק עמית אמר: "הנושא שהצפתם הוא משמעותי וגם אנחנו הוטרדנו ועדיין מוטרדים מהבעיה שהצפתם. מבחינת כוח אדם הבנו שהשירות מנחה וינחה את המשטרה בהתאם למידע שתעבירו.

השירות יוכל לעזור לכם מול המשטרה באירועים מסויימים. השירות מבצע פעילות שוטפת בעניין הבטחון האישי. יש לנו גוף מקצועי שתורתו אומנותו בעניין הזה ולא נתערב. מציע למשוך את העתירה".