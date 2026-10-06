הליכוד והציונות הדתית חתמו על הסכם עודפים

נתניהו ובן גביר ( צילום: יונתן זינדל/ פלאש 90 )

מפלגת הליכוד חתמה היום (שלישי) על הסכם עודפים עם מפלגת הציונות הדתית. כעת השאלה היא עם מי מפלגתו של בן גביר תחתום הסכם עודפים, והאם הוא יעשה זאת עם וינטר.

נזכיר כי הסכם עודפים הוא הסכם טכני שנחתם בין שתי מפלגות טרם הבחירות ומטרתו היא למנוע מצב שבו קולות כשרים של בוחרים הולכים לאיבוד לאחר חלוקת המנדטים הראשונית. בבחירות בישראל, סך כל הקולות הכשרים מחולקים לפי מספר המנדטים (120 בכנסת) כדי לקבוע כמה קולות נדרשים כדי לקבל מנדט אחד ("מודד למנדט"). לאחר שמפלגה מקבלת את מספר המנדטים השלמים שמגיעים לה לפי כמות קולותיה, תמיד נשארים לה "קולות עודפים" - כלומר, מספר קולות שלא הספיקו למנדט נוסף מלא. אם שתי מפלגות חתמו ביניהן על הסכם עודפים, ושתיהן עברו בנפרד את אחוז החסימה, הקולות העודפים של שתיהן מחוברים יחד לצורך התמודדות על חלוקת המנדטים הנותרים למי הולך המנדט? אם הסכום המשותף של העודפים מספיק כדי לקבל מנדט נוסף, המנדט הנוסף הזה ניתן לאותה מפלגה מבין השתיים שקיבלה את כמות הקולות הגדולה יותר.