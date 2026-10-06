אייל ברקוביץ' מאותת לאיזנקוט: "אני אכעס כמו שלא כעסתי בחיים"

המגיש איל ברקוביץ', התייחס היום (שלישי) בשידור ברדיו 103fm לאפשרות שאיזנקוט יקים ממשלה עם המפלגות החרדיות.
בדבריו הוא אמר: "אם איזנקוט יקים ממשלה עם החרדים, אני לא יודע מה אני אעשה, אני אכעס ברמות כמו שבחיים שלי לא כעסתי. זה יהיה יום מאוד עצוב בשבילי אם זה יקרה".
נזכיר כי איזנקוט מדגיש בכל מקום כי הוא לא יקים ממשלה עם החרדים, שכן זה מנוגד לעקרונות שלו שיש להקים ממשלה רק עם מפלגות שהמצביעים שלהם משרתים בצה"ל.
אייזנקוט בשום ראיון ומקום לא אמר שהוא לא יקים קואליציה עם החרדים,הוא יודע שאין חיה כזאת ברגע שתהיה לו אפשרות להקים קואליציה אפילו עם השטן הוא יקים,כי התחליף המוצע שבגוש האופוזיציה זו לא מציאה גדולה ראשי המפלגות האלו הם כולם גזענים וימררו לו את החיים והם כבר עכשיו קורים תגר על מנהיגותו שהם מצהירים ב