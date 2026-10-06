אייל ברקוביץ' מאותת לאיזנקוט: "אני אכעס כמו שלא כעסתי בחיים"

אייל ברקוביץ' ( פלאש90 )

המגיש איל ברקוביץ', התייחס היום (שלישי) בשידור ברדיו 103fm לאפשרות שאיזנקוט יקים ממשלה עם המפלגות החרדיות. בדבריו הוא אמר: "אם איזנקוט יקים ממשלה עם החרדים, אני לא יודע מה אני אעשה, אני אכעס ברמות כמו שבחיים שלי לא כעסתי. זה יהיה יום מאוד עצוב בשבילי אם זה יקרה".

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נזכיר כי איזנקוט מדגיש בכל מקום כי הוא לא יקים ממשלה עם החרדים, שכן זה מנוגד לעקרונות שלו שיש להקים ממשלה רק עם מפלגות שהמצביעים שלהם משרתים בצה"ל.