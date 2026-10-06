סרוגים
חדשות פוליטי מדיני

בני גנץ מכה על חטא: "זו היתה טעות, אני מצטער"

"זו היתה טעות ואני לוקח אחריות עליה": חבר הכנסת בני גנץ, מתחרט על כך שהוא עזב את הממשלה הנוכחית והשאיר שם את 'הקיצוניים' לטענתו

9 תגובות
עקבו אחרינו ב -
בני גנץ (יונתן זינדל / פלאש90)

חבר הכנס בני גנץ, התראיין הבוקר (שלישי) ברדיו 103fm והתייחס לפרישתו מהממשלה בזמן המלחמה. "זו היתה טעות, אני מצטער עליה כי הקולות הקיצוניים נשארו שם. זו היתה טעות ואני לוקח אחריות עליה".

נזכיר כי ביוני 2024, גנץ כינס מסיבת עיתונאים ובה הוא הודיע על החלטתו לפרוש מממשלת החירום שאליה הצטרף חמישה ימים אחרי טבח 7 באוקטובר.

"אחרי 7 באוקטובר, כפי שעשו מאות אלפי ישראלים פטריוטים, גם חבריי ואני - התגייסנו. עשינו זאת למרות שידענו שזו ממשלה רעה. עשינו זאת בגלל שידענו שזו ממשלה רעה", אמר גנץ.

עוד הוא הוסיף: "הקמנו ממשלת חירום מתוך שותפות גורל, לא מתוך שותפות פוליטית. חודשים אחרי אסון אוקטובר, המצב במדינה ובחדר קבלת ההחלטות השתנה. נתניהו ושותפיו, הפכו את האחדות לקריאה נרגשת – ללא כיסוי במציאות. החלטות אסטרטגיות גורליות נתקלות בהססנות ודחיינות משיקולים פוליטיים.

בכנות, להיכנס לממשלה, הייתה החלטה פשוטה. לצאת, כשחטופינו במנהרות החמאס, כשתושבי הצפון הרחק מבתיהם, ואלפי לוחמים בחזית - זו החלטה מורכבת ומייסרת. לשתי ההחלטות מכנה משותף אחד: טובת מדינת ישראל. ניסינו להשפיע על כיוון הספינה בחדרים הסגורים. האמת היא: שהמציאות לא פשוטה, המערכה תארך שנים. לא אבטיח לכם ניצחון קל ומהיר. מגיע לכם יותר מהבטחות ריקות".

חדשות סרוגים

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
9
ורד
לפני 8 דקות

בני גנץ, איזה גילוי מדהים שאחרי שנפלת במלכודת אתה מכה על חטא! הבטחת להיות המבוגר האחראי, בפועל נתת לקיצוניים לנהל את המדינה ואז הלכת!
הצטרפו אלינו