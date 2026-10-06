לא רק המטוס מדובאי: המבצע שבו בנימין נתניהו הסתער על מטוס חטוף

בנימין נתניהו, חילוץ בני הערובה במבצע סבנה ( צילום: פלאש90, דובר צה"ל (רון אילן), ארכיון צה"ל במשרד הביטחון )

חטיפת המטוס מדובאי החזירה לכותרות תרחיש שכבר כמעט לא שומעים עליו היום - השתלטות על מטוס במהלך טיסה. אלא שבהיסטוריה הישראלית כבר היו כמה חטיפות והשתלטויות על מטוסים, שחלקן הסתיימו במבצעי חילוץ שהפכו לחלק מההיסטוריה של המדינה.

צפו בסרטון על מבצע חטיפת המטוס בו נתניהו השתתף

המוכר שבהם הוא כמובן מבצע אנטבה ב-1976, שבו פיקד יוני נתניהו, אחיו של בנימין נתניהו, על כוח הפריצה ונהרג במהלך המבצע. אבל ארבע שנים קודם לכן התרחש מבצע אחר - ובו דווקא בנימין נתניהו היה בין לוחמי סיירת מטכ"ל שנשלחו להשתלט על מטוס חטוף. הוא אפילו נפצע במהלך הפעולה. עלו כנוסעים - והשתלטו על המטוס באוויר ב-8 במאי 1972 עלו ארבעה מחבלים מארגון "ספטמבר השחור" לטיסה 571 של חברת התעופה הבלגית סבנה, שהמריאה מווינה בדרכה לישראל. שני גברים ושתי נשים עלו למטוס ונראו כמו נוסעים רגילים, אבל כעשרים דקות לאחר ההמראה, כשהמטוס כבר באוויר, הם שלפו נשק והשתלטו עליו. החוטפים נכנסו לתא הטייס, איימו על הקברניט רג'ינלד לוי והורו לו להמשיך לכיוון ישראל. למרות המצב, לוי שמר על קור רוח, ניסה להרגיע את החוטפים ואף הצליח להעביר אות מצוקה שהתריע על המתרחש במטוס. המטוס המשיך לישראל ונחת בנמל התעופה לוד, מה שאנחנו מכירים היום כנתב"ג, כשנוסעיו ואנשי הצוות מוחזקים כבני ערובה.

חילוץ החוטפים ( צילום: דובר צה"ל (רון אילן), ארכיון צה"ל במשרד הביטחון )

הדרישה: שחרור 315 אסירים

לאחר הנחיתה הציגו החוטפים את דרישתם: ישראל תשחרר 315 אסירים פלסטינים שהוחזקו בבתי הכלא בישראל, תביא אותם לשדה ותאפשר למטוס להמריא איתם לקהיר. אם הדרישות לא ייענו, הם איימו לפוצץ את המטוס על הנוסעים ואנשי הצוות שבתוכו.

ישראל פתחה במשא ומתן וניסתה למשוך זמן. כלפי החוטפים נוצר הרושם שמתקדמים לקראת מילוי הדרישות ושחרור האסירים, אבל מאחורי הקלעים כבר החלו לתכנן כיצד להשתלט על המטוס ולחלץ את בני הערובה.

במקביל נעשה מהלך נוסף: במהלך הלילה, בהוראת מערכת הביטחון, הוצא בחשאי אוויר מגלגלי המטוס כדי למנוע ממנו להמריא.

החוטפים לא ידעו שמדובר בחבלה מכוונת. מבחינתם, נוצרה תקלה טכנית שצריך לפתור לפני שיוכלו לצאת מישראל - ודווקא התקלה הזאת הפכה לחלק מרכזי בתוכנית הישראלית.

ה"טכנאים" היו לוחמי סיירת מטכ"ל

למחרת הוצע לחוטפים לשלוח צוות שיטפל במטוס. אל המטוס התקרבו 16 גברים לבושים בסרבלים לבנים, שנראו כמו אנשי תחזוקה שהגיעו לטפל בתקלה ולאפשר למטוס להמריא.

אלא שה"טכנאים" היו למעשה לוחמי סיירת מטכ"ל. על הכוח פיקד אהוד ברק, ובין הלוחמים היה גם בנימין נתניהו, אז קצין צעיר ביחידה. הנשק הוסתר, והסרבלים הלבנים אפשרו ללוחמים להגיע ממש עד למטוס מבלי שהחוטפים יבינו שההשתלטות עומדת להתחיל.

לאחר שהגיעו לעמדות שלהם, ניתן האות והלוחמים הסתערו לתוך המטוס.

נתניהו נפצע במהלך המבצע ( צילום: צילום: דובר צה"ל (רון אילן), ארכיון צה"ל במשרד הביטחון )

שני המחבלים הגברים נהרגו במהלך ההשתלטות ושתי המחבלות נתפסו בחיים. בני הערובה חולצו, אם כי אחת הנוסעות שנפצעה במהלך חילופי האש מתה מאוחר יותר מפצעיה. גם נתניהו נפצע במהלך הפעולה, אך לא מירי של אחד המחבלים. במהלך ההשתלטות הוא נפגע בשוגג מירי של לוחם ישראלי אחר.

המבצע, שנקרא רשמית "מבצע איזוטופ" אך נודע בעיקר כ"מבצע סבנה", הפך לאחד ממבצעי ההשתלטות על מטוס חטוף הזכורים בישראל.

ארבע שנים לאחר מכן שוב תתמודד ישראל עם מטוס חטוף ובני ערובה – הפעם באנטבה. אלא שאז יהיה זה אחיו של בנימין, יוני נתניהו, שיעמוד בראש כוח הפריצה וישלם בחייו במהלך מבצע החילוץ.