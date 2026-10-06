ינון מגל: אחותו של ירדן ביבס צריכה להתנצל מפני נתניהו

עימות חריף התפתח בשידור בין ינון מגל לבן כספית, לאחר שמגל הקריא שמות של אנשים שלדבריו השתתפו בספר ״מר הפקרה״, וקרא להם לבקש סליחה מראש הממשלה בנימין נתניהו. בין השמות שהקריא נמנו תמי ארד, תמיר פרדו, נמרוד שפר, משה יעלון ועפרי ביבס־לוי.

״מדובר באנשים מתועבים. הדבר היחיד שיאפשר למחול להם זה אם הם ישלשלו את הפתק מחל לנתניהו בבחירות״, אמר מגל. הוא הוסיף: ״זו האפשרות היחידה שלהם לכפר על התועבה שהם עשו כשהם השתתפו בספר 'מר הפקרה'״.

עפרי ביבס־לוי, שהוזכרה ברשימה, היא אחותו של ירדן ביבס וגיסתה של שירי ביבס. מאז 7 באוקטובר היא נמנתה עם הדמויות הבולטות במאבק הציבורי והבינלאומי לשחרור בני משפחתה, שנחטפו מביתם בקיבוץ ניר עוז.

כספית תקף את דבריו של מגל וכינה אותם ״תמצית הביביזם״. לדבריו, ״לבקש סליחה מנתניהו. תמי ארד שעד היום לא החזרנו את בעלה צריכה לבקש סליחה מנתניהו״. מגל השיב: ״נכון״.